Solenn nangayo og tabang sa pagkawala sa iyang pet cat: ‘I believe he was stolen’

Nanawagan sa publiko ang celebrity mom nga si Solenn Heussaff human mawala ang iyang pet cat nga si “Negroni.”

Matud pa niya, kusog ang iyang pamati nga gikawat ni siya.

Sa Instagram Stories, gibandera ni Solenn ang nawong sa nawa niya nga iring ug gisulti niya nga wa na kini nipauli sa ilang balay.

“Hi, everyone. My cat Negroni aka ‘Gato’ has been missing,” matud pa niya sa iyang post.

Sey pa niya sa caption, “I believe he was stolen as he likes to roam around, but he usually comes back.”

Sa iyang panawagan niingon siya nga,“If anyone tries to sell him to you, please [send me a direct message].”

Si Negroni usa lang sa mga gigam nga hayop nila ni Solenn ug sa iyang mister nga si Nico Bolzico.

Obvious man god nga nabalaka na ang magtiayon sa pagkawala sa ilang pet cat mao nga nilaunch na pod si Nico sa social media game para sa iyang followers na ang tawag kay “Finding El Gato.”

Kadaghan pod makit-an sa socmed posts nga suod sa ilang kinamagwangan nga anak nila nga si Tili ug si Negroni, apil na pod ang ilang pet dog nga si Pochola.

Sa tuig 2016 sa dihang gikasal sila sa France ang model-actress ug ang negosyante nga taga-Argentina.

Niadtong Enero 2020, gipanganak ni Solenn si Tili ug niadtong Disyembre 2022 pod ang ikaduha nga baby nila nga si Maelys Lionel.

Mahinumduman nato nga bag-o mahuman ang tuig 2023 kay nibalhin sila sa bag-o nila nga balay ang pamilyang Bolzico human ang pito nga tuig.