Ria Atayde maglisud sa pagmabdos tungod sa PCOS, dakung ‘milagro’ kun makaanak

Dili tinuod ang mga balita nga nanggawas sa social media nga mabdos ang aktres nga si Ria Atayde.

Kini ang gi-klaro sa iyang igsoon nga si Gela.

Matud ni Gela, nga katapusan nga nakita sa Kapamilya hit series na “Senior High,“ nga fake news ang balitang magkaanak na sila si Ria ug and iyang fiancée nga si Zanjoe Marudo.

ALSO READ: Zanjoe ug Ria engaged na: ‘Forever sounds good… and tastes even better!’

Dugang ni Gela nga lisud para sa iyang ate ang magmabdos tungod kay duna kini Polycystic Ovary Syndrome (PCOS).

Apan bisan pa man niini, nangandoy gihapon sila si Ria ug Zanjoe nga makabaton og anak.

“For me I can’t say much yet. For now, no. They’re trying, that’s for sure. My sister has PCOS and it would be a miracle if she has a child.”

“Well, at least my parents also are supportive for that, my sister nga kasi is at the age, turning 32 this year. Medyo kailangan na din,” sey ni Gela sa iyang interview sa ABS-CBN.

ALSO READ: Ria Atayde on her relationship with Zanjoe Marudo: ‘There’s so much mutual respect, mutual admiration’

Sa laing bahin, miingon si Gela nga boto kaayo siya kang Zanjoe para kang Ria.

Gani, nakahilak siya pag propose ni Zanjoe sa iyang maguwang.

“I love Kuya Z. I was so happy that when they told me, I cried. I love how Kuya Z proposed to her. He just did it in bed just both of them just woke up so we weren’t there,” sey ni Gela.

Sa miaging buwan, gipahibaw nila ni Ria ug Zanjoe ang ilang engagement. Apan wala na sila mohatag og dugang detalye.