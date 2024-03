Jaclyn Jose dunay nakit-an nga ‘green bone’ human gicremate, unsay pasabot ani?

Dunay nadiskubre sa mga nahabilin sa patayng lawas ni Jaclyn Jose nga usa ka movie icon ug award-winning actress human kini gicremate.

Kini maoy bag-ong gipadayag sa igsuon ni Jaclyn ug kanhi aktres nga si Veronica Jones sa dihang giinterview siya sa ubang miyembro sa media sa lubong sa nanay ni Andi Eigenmann sa Arlington Memorial Chapels.

Duna kunoy nakit-an nga raw “green bones” sa nahabilin sa patayng lawas ni Jaclyn human kini gicremate.

Di daw kini natural nga makit-an sa usa ka tawo nga gicremate.

Matud pa ni Veronica, basta mahimo nga green bone ang usa ka bukog sa usa ka tawo nagpasabot daw ni nga buotan kuno ni siya nga tawo.

Basin Bet Ko Nimo: Pamilya ni Jean may nadiskubre matapos i-cremate ang yumaong ina na namatay sa COVID

“Oh Jane (tunay na pangalan ni Jaclyn Jose), may sinasabi silang green, green bones? Ano raw ang ibig sabihin, hindi lahat ng tao na na-cremate meron nu’n, very rare, nakita si Jane na meron, ang ibig sabihin daw nu’n eh, good heart,” matud pa sa kanhi aktres sa iyang interview sa ABS-CBN.

Niuyon pod dinhi ang uban nga didto sa lubong niya tungod tinuod man daw nga buotan ug maluloy-on nga kasingkasing ang namatay nga aktres.

Sa usa ka article sa internet kabahin sa green bones, mao ni ang gisulti nila, “Pagkatapos ng cremation at may nakitang green bones, may ginawa umanong kabutihan ang yumao nu’ng ito ay nabubuhay pa.

“Ayon sa paniniwala ng mga Chinese, bihira lang itong makita kaya kapag nakakita ng green bones sa cremation, dapat itong itabi ng pamilya dahil magsisilbi itong pampasuwerte.”

Basin Bet Pod Ni Nimo: Tambalang Alden-Bea ipinagtanggol ng fans sa mga bashers: ‘Kilig to the bones at super perfect tandem’

Apan base sa usa pa ka website kabahin sa green bones, nasuwat pod didto nga, “After careful analysis of these colourations in both crematorium and experimentally burned animal bones, the authors suggested that these colours could be due to the presence of different metal ions during cremation: copper for the pink colour, iron for the green and zinc for the yellow.”

Samtang, gihulagway pod ni Veronica si Jane isip, “Mapagmahal, matindi magmahal. Down to earth. Maawain. Napakabait na tao. Walang masamang tinapay.”

Matud pa niya, nga gihigugma gyod niya og maayo sa igsuon ug karon pa lang miss na gyod niyag maayo kini.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Jaclyn Jose nakitaan ng ‘green bone’ matapos ma-cremate, ano’ng meaning?