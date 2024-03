Vice Ganda type magpa-eulogy samtang buhi pa: Di mo na maririnig pag patay ka na

“Naririnig ka pa ba nila? E, patay na!” Mao kini ang hugot ni Vice Ganda kabahin sa paghatag og eulogy sa haya sa usa ka taw nga mitaliwan na.

Miingon si Vice nga mura og wala nay kwenta ang eulogy sa usa ka haya tungod kay dili na makadungog ang gihalaran sa mga mensahe.

Dugang niya nga mas mapuslanon kun atong ipadungog ang atong gustong isulti sa atong mga minahal sa kinabuhi samtang naa pa sila uban nato.

Ang maong isyu nahisgutan ni Vice atol sa usa ka episode sa “It’s Showtime.” Miingon siya nga dunay panahon nga iyang nasulithan ang iyang suod nga higala nga si Anne Curtis nga gusto siya magpa-eulogy samtang buhi pa siya.

“Sinasabi ko nga kay Anne, e. Parang gusto kong magpa-eulogy. Sabi niya, ‘Bakit ang morbid mo?’” sey ni Vice atol sa “EXpecially For You” segment sa “It’s Showtime” niadtong Biyernes, Marso 8.

Kini human siya mopaabot sa iyang pahisubo sa pamilya sa bag-o lang mipanaw nga aktres nga si Jaclyn Jose.

“Hindi, kasi kapag eulogy, yung namamatay, yung malalapit sa iyo na tao, pamilya mo, best friend mo, ang dami nilang sinasabing magaganda tungkol sa iyo.”

“Naririnig ka pa ba nila? E, patay ka na, e. Hindi ka na nila maririnig. Bakit hindi natin sabihin sa mga espesyal na okasyon, pag birthday, di ba?”

Dugang niya, “Mag-inuman tayo, tapos saka natin sabihin yung mga gusto nating sabihin sa isa’t isa, yung masasarap sa pakiramdam.

“Bakit mag-aantay tayo ng eulogy? Kasi pag ginagawa natin yun, there are so much love left unspoken, di ba? Ang daming pagmamahal na hindi nasasabi. Tapos, sasabihin na lang pag kailan patay?”

“Bakit hindi natin sasabihin pag birthday, di ba? Pangkaraniwang okasyon. Kasi nga hindi natin hawak ang bukas. So dahil hindi natin alam kung masasabi pa natin ito bukas, sabihin na natin ngayon,” sey ni Vice.

Mura og nagpatutsada pud si Vice sa mga reporter, “Ako kasi parang gusto ko, hangga’t buhay ako ma-enjoy ko yung puwede kong ma-enjoy kasi pag wala tayo, hindi na natin mai-enjoy iyan.”

“Ang dami nating sinasabing hindi magaganda sa isa’t isa. Bakit hindi natin i-try ng magsalita ng magaganda, di ba?”

“Diyos ko! Iyong parang sa mga news, iyong mga reporter, pag buhay ka, kung anu-anong sinasabi sa iyo, di ba, ng mga reporter?”

“Pero kapag namatay ka, ano iyan, the legend in Philippine showbiz, an icon, one of the best. Sus! Pero nung nabubuhay, kung anu-anong tsismis ang sinulat mo, di ba?”

“Let’s talk about love, speak about love, speak of love, speak for love, speak with love, speak to love, at kung ano mang preposition yan basta may love, di ba?” dugang ni Vice.