Pura Luka Vega kauban kuno niya ang Diyos, mas nilig-on pa ang iyang pagsalig

Nikusog ug nilig-on pa gyod ang pagsalig sa drag queen nga si Pura Luka Vega sa Ginoo tungod sa mga naagi-ang mga pagsulay sa kinabuhi.

Duha na ka higayon nga naaresto ang kontrobersyal nga drag queen tungod sa gipatung-patung nga kaso nga gipasaka batok niya human gisumay sumay ang Black Nazarene sa usa niya ka drag performance.

Ang pinakabag-o niya kadtong sa pagdakop niya sa Pebrero 29, tungod pa gihapon sa kaso nga nambastos sa Simbahan ug sa relihiyon nga nakabase sa iyang “Ama Namin” nga drag performance sa niaging tuig.

Temporaryo gihapon nga nakagawas sa prisohan karon siya human nakapiyansa og P360,000.

Matod pa ni Pura o Amadeus Fernando Pagente sa tinuod nga kinabuhi, kini taliwala sa nahitabo sa iyaha karon ug di gyod siya mobuhi sa iyang pagtuo sa “Divine Being.”

Niingon pa gyod si Pura nga, nipadayon siyag pagpakigbisog kay di lang para sa iyang kaugalingon kung di para pod sa iyang pamilya, mga higala, ug sa iyang pagtuo ug pagsalig sa Diyos

“Hindi naman nag-waver ang paniniwala ko sa Divine Being. It’s weird, but I think God has always been on our side, the side of the oppressed and the side of the LGBTQIA+ community. And that’s what matters. Thank you, Lord,” matud pa ni Pura sa usa ka interview.

“We were born resilient. We have gone to probably much worse para sa akin laban lang,” midugan pa siya og istorya.

Iyang gistress nga wala siyay sala sa iyang gibuhat sa “Ama Namin” drag performance niya.

Matud pa niya nga, gibuhat niya kay expression lamang niya nga sa iyang pagkaqueer ug sa iyang pagtuo sa Amahang Diyos.

“I stand firm to my beliefs that I did not do anything wrong. This is purely my expression of my queerness and my faith and there’s nothing wrong with that,” nipadayag si Pura sa iyang gibati.

Matud pa niya nga, “I hope people would get to see it the way queer people see it. Drag is never a crime. It’s really just an expression and it’s a beautiful art form.”

Nituo pod si Pura nga malagpasan ra ni niya ang kini nga pagsulay sa iyang kinabuhi.

Niadtong Oktubre 4, 2023, mao nay adlaw nga una si Pura nga naaresto sa Manila Police District (MPD) tungod sa mga kaso nga gipasaka batko sa iyaha tungod sa iyang viral drag performance.

Tulo ka adlaw siya nga napriso ug nakagawas siya sa prisohan sa dihang nakapiyansa siya og P72,000.