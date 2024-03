Melai napraning kang Stela: ‘Naiinggit ako sa ibang mama dahil maganda sila!’

Pagkakumedyante na lang gyud aning kamanghuran nga anak ni Melai Cantiveros nga si Stela.

Sa usa ka video nga iyang gi-post sa Facebook, makita ang gahilak nga si Stela.

“Na-guilty si Stela dahil sa feelings niya….[laughing face emojis],” matud pa ni Melai sa iyang caption sa maong post.

Ang hinungdan sa paghilak ni Stela? Nasuya di ay kuno siya sa mga gwapa nga mama.

Pak! Ambot na lang gyud nimo Stela!

Nagkatawa na lang si Melai ug ang iyang bana nga si Jason Francisco sa gipang istorya ni Stela.

Gipasabot usab ni Melai ang madlang pipol kun unsa gyud ang nahitabo.

“Guys, ito na nga, kasi kami nakahiga, nag-uusap kami ni Jason about sa life. Tapos biglang sabi ni Stela, ‘Mama, nag-cry ako. Kasi may naisip akong masama.’ Sabi ko, ‘Ano ‘yung naisip mong masama?’”

Mitubag si Stela, “Mama nainggit ako.”

“Sige ano ‘yung inggit na naramdaman mo, i-share mo sa amin,” sey ni Melai nga mura og nahibulong kung naunsa si Stela.

Miingon si Melai nga sa wala pa kuno magsugod si Stela sa iyang pag-istorya, iyang gihangyo ang iyang mama nga dili lang masuko sa iyang isulti.

“Mama! Naiinggit ako sa ibang mama dahil maganda sila!” sulti pa ni Stela kang Melai.

Samtang nagkatawa si Melai sa gisulti ni Stela, mihirit si Jason ug nagbinoang nga miingon, “Ayaw niya rin magsinungaling. Kasi ang tingin niya talaga sayo ay hindi maganda.”

“Namana kasi siya sa akin, kaya siya nainggit,” tubag ni Melai nga nagkatawa.

Midugang si Jason, “Bakit may nagkagusto sa mama mo?” nga gipun-an ni Melai og “[Katulad ni] papa mo ‘diba, kung hindi ako maganda.”

Human niini, nangutana si Jason kang Stela, “Bakit mo naisip ‘yun sa mama mo? Ano ang pumasok sa isip mo?”

Mitubag si Stela nga tungod kini sa mga hulagway nga gipost ni Melai nga nagpakita og mga gwapa nga mga mama.

“May mga bagay sa mundo, anak, na hindi dapat ipinapaliwanag. So ‘yung sa mama mo, ‘yan ‘yung case sa mama mo,” sey ni Jason.

Pila ka adlaw pa lang sukad nga gi-upload ni Melai ang maong video sa Facebook apan nakakuha na kini og sobra sa three million views.

Gawas nga nagpakatawa kini, daghan usab sa mga netizens ang mihatag sa ilang mensahe para kang Stela.

Ania ang uban sa mga kumentaryo sa mga netizens:

“Super kong tawa [laughing emoji] Stella, ‘wag ka mainggit. Your mama is so beautiful and made a lot of people laugh and that alone is wonderful! [red heart emoji].”

“Hi baby girl. One day you’ll realize how lucky you are to have Madam Melai as a mom. She is beautiful in and out. I’m sure na hindi lang ako ang nakaka-appreciate sa beauty and wit niya.”

“Natural ang beauty ni Melai…ang importante mabait ka Melai at may takot sa Panginoon.”

“Don’t worry Stella, soon you will realize that your Mom is an amazing woman [happy face with heart eyes emoji] beauty is in the eye of the beholder [smiling face with hearts emoji].”

“Hahahaha..natawa ako talaga sa inyo so very funny [laughing emojis] at her age nakakaisip siya ng ganyan [laughing emojis].”

“Nakakatawa naman ang mag-anak na ito talaga ako ay isa sa umiidolo kay Melai kasi totoong tao siya at maganda ang kalooban,, kaya Stela ‘wag ka na umiyak kasi maganda si mama mo in and out.”