Baron Geisler dunay laing anak gawas kang Tali

Miangkon ang aktor nga si Baron Geisler nga duna pa siyay laing anak gawas kang Tali, ang iyang anak sa iyang asawa nga si Jamie Evangelista.

Nahisgutan ni Baron ang kabahin sa iyang kamaguwangan nga anak babaye sa usa ka interview diin nahisgutan pud ang kabahin sa iyang relasyon kang Tali og sa duha ka anak nga lalaki ni Jamie sa iyang una nga karelasyon.

“Being a father is not easy,” sey ni Baron sa iyang interview kauban ang kumedyante ug showbiz reporter nga si Ogie Diaz niadtong Biyernes.

Dugang niya, “Happy-go-lucky ako before. Now, para akong ABS-CBN—in the service not of the Filipino, but of my family, for my family.”

Sa maong interview nahisgutan usab ni Baron ang iyang pagka “womanizer” kaniadto. Dinhi na siya gipangutana ni Ogie kun duna ba siyay anak nga wala pa niya gipaila sa madlang pipol.

“When I speak the truth, I speak the truth. When I lie, I lie, so, I have someone out there. I have a kid out there, another one,” matud ni Baron.

“I hope someday, when things are okay, we’ll get to talk.”

Miingon si Baron nga nakita na niya ang iyang unang anak, salamat sa tabang ni Jamie nga mao pa ang nangita og paagi nga magkakita sila. Si Jamie usab ang nangita og paagi aron mosalig kaniya ang iyang anak.

“Happy ako na lumaki siyang hindi niya naranasan yung kapangitan ng ugali ko, kabulastugan ko. Pero, lonely and sad [ako] because I didn’t get to hug her or see her grow up, or talk to her, or play with her,” sey ni Baron.

“Pinalaki siyang maayos ng mama at papa niya. She’s a very bright kid; hindi nagmana sa akin. Looks lang,” dugang niya.

Matud ni Baron nga grabe ang iyang gibati nga excitement sa ilang una nga panagkita sa iyang anak nga babaye. Iya gani kining gihatagan og mahalon nga jewelry set.

Gi-angkon usab ni Baron nga nasuko ang maong bata kaniya sa dihang mahibaw-an niini ang iyang alcohol relapse sa milabay nga tuig.

Apan wala na muhatag og dugang nga detalye si Baron kabahin sa iyang kamaguwangan nga anak.

Matud niya nga padayon siya nga nangita siya og paagi nga mas makauban pa niya ang bata.

Sila si Baron ug Jamie nagkaila og nagkauban sa tuig 2018. Nagpakasal sila sa 2019 og nanganak si Jamie kang Tali sa 2020.