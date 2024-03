Solenn, Nico malipayon nga nakabalik na ang ilang iring

Human sa hapit usa ka buwan, nakauban na pag usab nila ni Solenn Heussaff ug Nico Bolzico ang ilang iring nga si Negroni o mas nailhan nga si “El Gato.”

Sa usa ka Instagram video, gisurprisa sa duha ang ilang anak nga si Tili sa pagbalik na sa ilang pet cat.

“After 29 days and endless explanations to Tili where El Gato is, he decides to come back!” sey ni Nico sa caption sa iyang IG post.

Dugang niya, “We are really happy but I have so many questions for him! Thanks for all the messages!”

‘El Gato’ is back

Sa iyang Instagram stories, miingon si Nico nga grabe ang kamigaw nga gibati ni Tili para sa ilang fur baby nga nakigduwa dayon siya niini.

“El Gato regretting to be back…” binoang pa ni Nico.

Sa laing post, gipakita usab ni Nico si “El Gato” kauban ang ilang laing fur baby nga si Pochi, kinsa matud niya nagmalipayon usab sa pagbalik sa ilang nawala nga iring.

“Pochi also happy to have him back,” sey ni Nico.

Cats really come back

Daghan sa iyang mga higala nga celebrities og pet lovers ang mipaabot usab sa ilang kalipay nga nakit-an na ang ilang iring.

“I’m so happy to hear this !!!!!!!” matud sa fashion icon nga si Heart Evangelista.

Ang TV host nga si Tim Yap miingon, “Cats really come back [heart emojis].”

Malipayon usab ang celebrity mom nga si Iza Calzado nga nagkanayon, “Omg so happy for you guys!!!! [heart emoji].”

Niadtong Pebrero, nagpataang si Solenn sa pagpangita sa nawala nga si “El Gao.” Nahadlok siya nga basin og gikawat kini tungod kay gusto kuno kaayo si “El Gato” nga molaag.

“I believe he was stolen as he likes to roam around, but he usually comes back,” sey ni Solenn.

Human sa duha ka semana nga pagpangita, miingon si Nico nga nawagtangan na siya og paglaum nga makita pag-usab ang ilang iring.

Nanghinaot na lang siya nga napunta kinsa usa ka maayo nga pamilya.

“We can only hope that if anyone took you, that person brought you to a nice caring family, and you can make them feel the same joy you made us feel all these years!” matud ni Nico sa iyang IG post.

Gani, milusad pa siya og usa ka social media game nga iyang gitawag og “Finding El Gato.”