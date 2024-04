Donny Pangilinan nangulitaw kuno ni Kathryn Bernardo — Ogie

NANGULITAW kuno si Donny Pangilinan kang Kathryn Bernardo, apan wa kini nadayon tungod sa wa mahibaw-i nga rason.

Kini ang gibutyag ni Ogie Diaz nga miingon nga usa ka insider and nagsulti niini kaniya. Sa una, wa hinganli ni Diaz si Donny ug gi tawag lang ki ni ug “young actor,” sa comedian-showbiz insider’s YouTube vlog niadtong Martes, Abril 16.

“How true—patanong na lang kasi baka naman i-deny tayo—na minsan pala ay pinormahan nitong young actor si Kathryn? As in niligawan,” matod pa ni Diaz nga midugang nga nahitabo ang maog pagpangulitaw kuno ni Donny human sa panagbuwag nilang Kathryn ug sa aktor nga si Daniel Padilla.

(How true—let’s just deliver this as a question because they might deny it—that a young actor briefly courted Kathryn?)

“Dati na-viral pa ‘yon, na inaalok pa si Kathryn ng soft drinks kasi nakainom si Kathryn, [para] pangpababa ng tama or something,” dugang ni Ogie.

(A video of [the guy] offering soft drinks to Kathryn to sober her up even became viral before.)

Ang maong insidente nga gihisgutan ni Ogie nahitabo niadtong Enero atol sa kasal ni Robi Domingo, diin nakita si Donny Pangilinan nga mihatag ug softdrinks kang Kathryn atol sa reception. Atong panahona, gi tawag ni Donny ang maong panghitabo isip mere friendly act.

