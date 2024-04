Andi, Philmar mi-postpone una sa ilang kasal human mamatay si Jaclyn Jose

Dili una madayon karong tuiga ang giplano nga kasal nila ni Andi Eigenmann ug Philmar Alipayo human mamatay ang inahan sa aktres nga si Jaclyn Jose.

Sa iyang interview atol sa Parangal ng Sining 2024 sa Film Development Council of the Philippines (FDCP) niadtong Abril 19, miingon si Andi nga nakadesisyon sila ni Philmar nga maghuwat una.

Mitambong si Andin sa FDCP Parangal ng Sining aron sa pagdawat sa Honorary Distinction nga para sa iyang inahan. Nahimo nga emosyonal si Andi sa iyang acceptance speech ug iyang gipasalamatan ang tanan nga mipakita sa ilang paghigugma kang Jaclyn.

READ: Gabby misaad nga mohatud ni Andi sa altar sa ilang kasal ni Philmar

“Honestly, we wanted to get married this year. But under these circumstances, we just decided to wait it out a bit. Para kay Nanay sana ‘yun,” sey ni Andi.

Pag move on

Si Andi, nga naa karon sa Manila aron sa kasumaran sa ika 40 ka adlaw sukad sa pagkamatay ni Jaclyn, miingon nga sa pagkakaron gusto una siya nga mo-focus sa maayo nga mga butang nga makatabang niya sa pag move on.

READ: Andi dunay nakit-an nga sorpresa sa lawak ni Jaclyn Jose

“Mahirap. Slowly, I hope I’ll get there. But I know she is proud of me, she loves me, and her grandchildren so I’ll focus on the good things and my family,” sey niya.

“It just happened very recently so tributes for my Mom [touch my heart]… I’ve always been proud of my mom. I’ve always been my mom’s biggest fan.”

READ: Andi Eigenmann brings brother to IAO, thinks of mom ‘her biggest fan’

‘Grieving too’

Sa pangutana kun kumusta na ang iyang mga anak, miingon si Andi nga proud kaayo siya kang Ellie tungod sa iyang “deeper understanding of what happened.”

“I am proud of Ellie, who is 12, has a deeper understanding of what happened. I know she is sad and grieving too, but she is very strong, It’s nice to see and hear the things she says to remember my mom.”

Ang duha ka gagmay nga sila si Lilo ug Koa magsige kuno og pangita sa ilang lola apan anam-anam na pud nila nga nasabtan nga wala na kini.

“My two younger children — Lilo and Koa — without having to explain, naiintindihan nila ‘yung situation. Parati nilang hinahanap si Nanay, when we go back to Manila. Feeling ko, naiintindihan na nila somehow which is weird, since bata pa sila,” dugang niya.