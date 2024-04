Andi dunay nakit-an nga sorpresa sa lawak ni Jaclyn Jose

Bisan pa nga nipanaw na sa laing kalibutan si Jaclyn Jose, nahimo pa gihapon niya nga “masorpresa” ang iyang anak nga si Andi Eigenmann.

Usa ka buwan na ang nilabay sukad namatay ang Cannes Film Festival Best Actress didto sa sulod sa iyang balay tungod sa gitawag nga Myocardial infarction o heart attack.

Namatay sa Marso 2 ang award-winning veteran actress pero pagkaugma pa sa Marso 3 nakit-an ang iyang patay nga lawas.

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Andi Eigenmann brings brother to IAO, thinks of mom ‘her biggest fan’

Kiray nagsalita na sa ginawa sa kanya ni Mystica sa lock-in taping: ‘Hala, ano’ng nangyari sa iyo, ate? Sorry po, bakit po!?’

Andi may natagpuang sorpresa nang pumasok sa kuwarto ni Jaclyn Jose

Niining niaging mga adlaw, gishare ni Andi ang usa ka malumo nga pahinumdum nga sorpresa sa dihang gibisitahan kuno niya ang lawak sa iyang nipahuway na nga nanay.

Pinaagi sa iyang Instagram Story, gipost ni Andi ang cover sa Savvy magazine nga nigawas niadtong Oktubre 1997. Makita dinhi ang photo nila — ang inahan ug anak — nga mga pipila na katuig ang nilabay.

View this post on Instagram A post shared by Andi Eigenmann (@andieigengirl)

Matud pa ni Andi sa caption, “I am greeted by this as I enter nanay’s room. Hi Nanay.”

Nisunod niini, nishare pod ang hindi kaayo aktibo nga aktres sa iyang IG og mga throwback photo sa iyang mama nga si Jaclyn kuyog ang iyang nipanaw na pod nga amahan nga si Mark Gil.

Namatay si Mark niadtong 2014 human nakigbisog sa iyang liver cancer og duha ka tuig. Singkwenta y dos anyos siya sa dihang nawala na siya.

Nauna na niini gibalita ni Andi nga usa si Jaclyn sa mga biggest fan sa YouTube channel nila nga “Happy Islanders.” Napamatud-an daw niya ni sa dihang nakit-an niya ang cellphone sa inahan niya.

“You know, she (Jaclyn) has always been the biggest Happy Islanders’ fan and the whole purpose of me creating that vlog was also being away from my family, having Happy Islanders was the best way for me to keep updated with my life here,” matud pa ni sa naghilak nga Andi sa iyang vlog.

“She’s (Jaclyn) been my biggest fan with everything that I do and she loved watching Happy Islanders and our videos all the time.

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

“In fact, when I was able to check her phone, we saw in her YouTube –the last video she watched was the last video of Happy Islanders,” matud pa sa aktres.

“Anyway, I just wanted you to know that although things have not been easy, I’d like to focus on spending time with my family and focusing on the good things, on what’s there, and just making the most out of our time together because losing my nanay in such an expected time is proof that you don’t know what tomorrow brings,” matud pa niya.