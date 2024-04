Beyonce nagpada og buwak ni Tyler, duha ka tuig nga Pinoy nga bata

Beyoncé nihatag og kainit sa internet human nagpadala kini og mga buwak, usa ka duwaan, ug usa ka sweet note ngadto ni Tyler, duha ka tuig nga anak sa mga sports broadcasters nga si Bea Fabregas ug si Nikko Ramos.

Si Tyler niviral tungod sa iyang video diin nangutana siya kung asa na ang American singer tungod kay gusto siya momeet niini kay kuno “friends” sila.

Gipost ni Fabregas ang adorable video ni Tyler sa TikTok, nga karon aduna nay 12 million views.

Niviral dayon ni online ug niabot ngadto sa publicist ni Beyoncé nga nagpadala ug mensahe ngadto sa sportscaster, diin ang “Halo” singer niingon nga natan-aw niya ang video sa iyang anak.

“For the record [Beyonce] and Tyler are now actually, officially friends! Through the power of Queen B’s internet (millions of views and likes, it’s crazy!) she saw the video and sent over some of her favorite blue flowers, a new animal best friend for Tyler and the sweetest message that our family will now always treasure. In her note (which she started out with “To my friend Tyler” ) she said, ‘I see your halo, Tyler.’” matud pa sa post ni Fabregas sa iyang Instagram.

Niingon si Fabregas nga “mindblowing” kuno nga ang video sa iyang anak niabot sa “Love on Top” singer bisan pa sa kadaghan nga mentions nga iyang madawat kada adlaw ug nipasalamat siya sa mga tawo nga nishare, comment ug ni like sa video ni Tyler, nga nahimong dan nga nahitabo ning cute moment sa iyang anak ug sa kanhi miyembro sa “Destiny’s Child” nga grupo.

“Tyler may be too young to remember all this, but I’ll always remind him to dream big and shoot for the stars!! BEYONCE SENT MY BABY FLOWERS!!!!,” matud pa niya.

Si Fabregas ug si Ramos naengaged niadtong 2020 pandemic, dayon giwelcome nila ang ilang anak nga lalaki, nga si Tyler, sa sunod nga tuig.

Samtang, si Beyoncé di pa lang dugay nirelease sa iyang ikawalo nga studio album, “Cowboy Carter.” Sa pagrelease sa 27-track country album, nibreak dayon kini og records human kini mahimong Spotify’s most-streamed album sa usa ka adlaw sa 2024 sa adtong point in time. Nakaearn pod siya og title nga most-first-day streams of a country album sa usa ka female artist sa Amazon Music.