“Queen of Tears’ finale: Pinakataas nga rating sa Korea tvN history

Ang kalampusan sa “Queen of Tears” diin starring sila si Kim Soo-hyun ug si Kim Ji-won sa ilang last episode nakalapas sa rating sa finale sa “Crash Landing on You.” Ang maong episode sa maong K-Drama series mao nay highest-rated episode sa Korean network tvN.

Ang finale sa “Queen of Tears” nakaani og 24.850 percent, gilapasan niini ang previous record nga 21.683 percent nga nakuha sa last episode sa “Crash Landing on You” niadtong Pebrero 2020. And duha ka series giere sa tvN, ang pinakadaku nga cable network sa Korea, ug usa ka international streaming platform.

Ang “Queen of Tears” kabahin sa usa ka chaebol heiress (Kim Ji-won isip si Hong Hae-in sa maong series), nga giminyoan ang usa ka anak sa maguuma (Kim Soo-hyun isip si Baek Hyun-woo sa maong series). Magdivorce na unta sila human sa tulo ka tuig nga kaminyoon sa dihang namatud-an nila nga terminally ill si Hae-in, ug gihatagan nila ang ilang pahigugma sa usag usa og second chance.

Sa laing bahin, ang “Crash Landing on You” nisubay sa usa ka istorya kabahin sa usa ka fashion entrepreneur (Son Ye-jin), nga niland ss North Korea human sa usa ka paragliding nga aksidente. Nahimamat niya ang usa ka sundawo (Hyun Bin) sa iyang pagtagotago hangtud nga nakahigugmaay silang duha.

Ang ratings gibase sa findings sa Abril 28 sa market research firm nga Nielsen Korea, diin gishare kini sa mga Korean media outlets apil na ang Maeil Business Newspaper.

Ang tvN nipost pod sa ilang official nga X (kanhi Twitter) sa Lunes, Abril 29, para sa pagsaulog sa maong milestone samtang gishre nila ang behind-the-scenes photos sa mga cast niining series.

“‘Queen of Tears’ did it! Congratulations,” matud pa sa caption sa maong post nga gisuwat sa Korean nga language.

Ang “Queen of Tears” mao sab ang top TV show dinhi sa Pilipinas, matud pa sa local branch sa maong streaming platform.

Gibroadcast niadtong Abril 28, ang final episode nirevolve ngadto nila ni Hyun woo ug ni Hong Hae-in nga nag-uli na gyod ug napatch up na ang ilang kaminyoon.

Lig-on nga panaguban

Pila ka semana usa ang finale sa maong show, si Ji-won nisulti ug nitimaan nga si Soo-hyun usa ka “great partner all around” sa usa ka exclusive nga roundtable.

Niingon si Ji-won nga ang professionalism ug kindness ni Soo-hyun nakatabang niya sa paghuman sa usa ka tuig nga pagfilm sa maong series.

“Kim Soo-hyun was just a great partner all around. He has this really bubbly energy about him which really helps working with him when I’m a little bit nervous or tense,” matud pa sa aktres.

Bisan pa sa excitement, ang aktres niangkon nga sukad na sukad fan na gyod siya sa trabaho ni Soo-hyun, gikulbaan kuno siya pagsugod kabahin sa pagstarring niya sa maong series isip onscreen wife sa aktor.

Didto pod sa maong roundtable, si Soo-hyun niingon nga siya pod gikulbaan sa presensiya ni Ji-won tungod sa iyang pagtan-aw sa trabaho nga pirmi gyod kini nga focused niini. Sa wala pa magdugay ang duha nahimong suod nga mga managhigala, nga nireflect sa ilang chemistry ug sa ilang “organic growth.”