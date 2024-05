Awra Briguela human sa Makati brawl: ‘I’m getting better, stronger’

Hapit na mag usa ka tuig ang milabay human maapil si Awra Briguela sa kagubot nga nahitabo sa usa ka bar sa Makati City.

Ug matud ni Awra daghan siya og naka-onan sa maong panghitabo sa iyang kinabuhi.

Sa unang higayon, gihisgutan ni Awra kun unsa ang nahimo nga epekto sa maong kagubot sa iyang kinabuhi sa “My SpaghetTEA with Awra” vlog kauban si Vice Ganda niadtong Mayo 2.

Niadtong June 2023, gisikop si Awra sa kapulisan human sa iyang away kang Mark Christian Ravana ug sa mga higala niini sa Bolt Hole Mar sa Poblacion, Makati.

Human sa usa ka buwan, gipagawas si Awra sa prisohan.

‘Getting better and stronger’

“Nasangkot ka sa isang insidente na pinag-usapan ng buong Pilipinas. Kumusta ka na ngayon?” sey ni Vice Ganda sa maong vlog.

Mitubag si Awra, “I’m okay. I’m getting better and getting stronger… I owned up to my mistakes.”

Dugang ni Vice nga daghan ang mi-judge kang Awra tungod sa maong kagubot bisan pa man og wala sila makahibaw kun unsa usab ang epekto sa maong panghitao sa iyang kinabuhi.

“Ako ‘yung tao na hindi kayang magpakita ng weakness ko sa mga taong mahal ko. After what happened, noong nakauwi ako, siyempre umiyak na ako. Hindi ko na talaga kaya,” matud pa ni Awra.

Super gimikera

Mipuno siya, “Noong nakulong ako, parang hindi ko pa rin siya ma-realize na nangyayari na sa’kin ‘yun.”

Iya usab nga giangkon nga wala gyud siya magtuo nga naapil siya sa usa ka gubot sama sa nahitabo sa milabay nga tuig. Sa iyang mga laag, gusto lang niya nga ma-enjoy ang nightlife ug aron makalimtan ang iyang mga problema.

“Noong nangyari ‘yun, hindi ko inexpect kasi YOLO [you only live once] ako n’un. I party almost every day. Sumobra talaga. Super gimikera, I just want to have fun and [kalimutan] ang mga problema. In short, tinatakbuhan ko ang problems ko. Hindi ko siya hinaharap. Noong nangyari siya sa’kin, hindi ako makapaniwala,” sey ni Awra.

Si Vice Ganda ang manager ni Awra. Duha ka buwan sukad sa iyang pagkapriso, giklaro ni Vice nga nagpadayon gihapon siya sa pagmanage sa karera niini.