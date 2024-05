Luis Manzano mapasalamaton nga walay cancer

Mapasalamaton si Luis Manzano human mogawas ang resulta sa iyang mga laboratory tests nga nagpakita nga wala siyay cancer.

Nagpahiling sa mga doktor si Luis human niya mabatyagi nga dunay bukol sa iyang ulo.

Sa iyang vlog niadtong Sabado, Mayo 4, miingon si Luis nga ang iyang hairstylist misulti niya nga mura og nagkadaku ang maong bukol nga gituohan niya sa una nga usa lang ka mole.

READ: Luis gisorpresa si Jessy sa pagpropose og usab usa pa ang Palawan wedding

“Akala ko dati pa, nunal… Noong bata pa ako, alam kong may gan’un na ako,” matud ni Luis.

Iyang nahinumduman nga nangandam siya alang sa tribute party ni Johnny Manahan sa dihang nahisgutan sa iyang hairstylist ang kabahin sa nagkadaku niya nga bukol.

“Si Jo Garcia (hairstylist ko), alam naman niya na may gan’un ako. Pero noong nakapa niya, sabi niya, ‘Kuya, parang lumaki ang nunal mo.”

READ: From Nanny to Family: The Extraordinary Journey of Luis Manzano and Yaya Cindy

Aron makasiguro, nagpahiling dayon siya sa mga espesyalista. Upat ka doktor ang miingon niya nga wala silay nakita nga problema ang iyang bukol.

‘Malabo talagang cancerous siya’

Human sa iyang pagpangunsulta, gipaubos usab si Luis sa biopsy aron makasiguro nga dili “cancerous, malignant or benign” ang maong bukol.

READ: Pagsulod ni Luis sa politika aprub kang Ate Vi

“Do I feel okay? Yes. Apat na doktor nang nagsabi na malabo talagang cancerous siya. Siyempre, kasi iii-stitch ‘yan,” sey ni Luis. “But para sa akin ang main goal ko is to create awareness kasi napakaraming [tao] na binabantayan [din ang kanilang] nunal growth, kita ‘yan sa mga katawan.”

Sa iyang vlog miangkon si Luis nga dili sayon ang iyang pagpaabot sa resulta sa iyang biopsy tungod kay wala siya makahibaw kun unsa ang sunod nga mahitabo niya.

READ: Luis Manzano, Jessy Mendiola ready for second baby?

“Ito ‘yung pinaka-mahirap sa lahat ng mga test. Minsan ‘yung procedure itself hassle kung hassle. Pero ang pinakamabigat diyan ay ang pag-aantay ng results kasi malalaman to kung benign ba to or malignant.”

‘Good sign’

Mapasalamaton si Luis sa nahimo nga resulta sa iyang biopsy. Human niini gi-advise na pud siya nga magpablood test aron lang gyud makasiguro.

Iya pud nga gipahibaw nga duna nay mga buhok nga mitubo sa iyang bukol sa ulo nga gitan-aw sa iyang mga doktor nga “good sign.”

Apan bisan pa man niini, padayon sa pag-ampo si Luis nga ma-okay ra gyud ang tanan.

“So far, it looks okay, pero may kailangan lang idagdag na blood test para makasiguro lang na hindi problema ito. Nothing is definitive. Still, tuloy-tuloy ang dasal.”