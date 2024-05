Andi sa chikang ‘divorced’ na sila ni Philmar: Helpppp

Fake news ang mikatap karon nga balita nga nagdivorce na sila si Andi Eigenmann ug ang champion surfer nga si Philmar Alipayo.

Sa iyang Instagram Stories, giklaro ni Andi nga dili tinuod ang maong balita ug gani wala pa sila makasal ni Philmar.

Nanggawas ang maong fake news human mobakasyon si Andi sa laing nasud nga dili kauban si Philmar.

“I literally went on a vacation with my brother and our kids, and come home to find out, through the internet, that I’ve just been separated [laughing emoji],” sey ni Andi.

Giklaro ni Andi nga padayon siya nga nagbangutan sa pagkamatay sa iyang inahan nga si Jaclyn Jose.

Ang iyang pagbakasayon iyang gibuhat aron makapahuway gikan sa iyang padayon nga pagbangutan.

Matud ni Andi, “The internet didn’t seem to like that I was grieving the loss of my nanay.”

Fake news

Dunay mga gaingon nga gipeke lang ni Andi ang iyang pagbangutan tungod siguro kay wala na siyay ika-post sa social media.

Apan klaro kaayo nga fake news ang mga nanggawas nga balita mahitungod sa divorce kuno nila ni Andi ug Philmar.

Gani, gaplano pa lang ang duha nga magpakasal. Ang ilang plano nga karong 2024 ipahigayon ang ilang kasal apan na-postpone kini human mamatay si Jaclyn.

Sadness

Miingon si Andi sa iyang Instagram Stories, “Due to this, the internet has decided that the reason for my sadness is not that I have recently been an orphan but in fact, a divorcee (even if I had never been married). Helpppp [laughing emoji].”

Sa iyang interview atol sa Parangal ng Sining ng Film Development Council of the Philippines, gisulti nang daan ni Andi ang ilang desisyon ni Philma nga isibog na una ang ilang kasal.

“Honestly, we wanted to get married this year. But under the circumstances, we decided to wait a bit. It was suppose to be for mom,” sey ni Andi.

Namatay si Jaclyn niadtong Marso 2 tungod sa myocardial infarction o heart attack.