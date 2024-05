Kathryn, Alden mag-uban sa ‘Hello, Love, Goodbye’ sequel

It’s confirmed!

Mag-uban sa ikaduha nga higayon sila si Kathryn Bernardo ug Alden Richards nga nailhan usab nga “KathDen” sa big screen para sa sequel sa ilang blockbuster film nga “Hello, Love, Goodbye.”

Ang sequel sa ilang 2019 film gipahibaw sa exclusive report sa entertainment platform Deadline karong adlaw nga Domingo, Mayo 19.

Ipasundayag sa mga sinehan ang “Hello, Love, Again” karong Nobyembre.

READ: Alden sa ilang relasyon ni Kathryn: I really want it to be personal

Ang ikaduha nga installment sa “Hello, Love, Goodbye” mo-focus nila ni Joy (Kathryn) ug Ethan (Alden) kinsa nagkita pag usab sa Canada human maputol ang ilang nagsugod na unta nga panaghigugmaay tungod sa “time, distance, and a global shutdown.”

READ: Alden, Kathryn ni level-up ang relasyon; Daniel makalolooy na

“Hello, Love, Again”

Sa ilang panagkita, nakahibaw ang duha nga daghan na ang nahitabo nga kausaban sa ilang mga kaugalingon.

Ang “Hello, Love, Again” usa ka collaboration sa Star Cinema ug sa GMA Pictures. Kini ubos sa direksyon ni Cathy Garcia-Sampana.

READ: Team Alden vs Team Jericho nagpalabwanay: Kinsa ang makadaog nila ni Kathryn?

“Star Cinema has always been passionate about capturing the stories of our overseas Filipino workers on the big screen, to pay tribute to their sacrifices, grit, and resilience to be able to provide for their families,” sey ni Star Cinema head Kriz Gazmen sa maong exclusive report.

Dugang niya, “‘Hello, Love, Again’ is born out of that same passion, and this time, focusing on the lives of the Filipinos in Canada.”

Ang “Hello, Love, Goodbye” mao ang sinugdanan sa nindot nga chemistry nila ni Kathryn ug Alden, apil na ang ilang panaghigalaay.

Kini usab ang nahimong highest-grossing Filipino movie of all time sa wala pa mogawas ang 2023 film nga “Rewind” nga gibidahan sa real-life couple nga sila si Marian Rivera and Dingdong Dantes.