Kathryn, Piolo, Alfred winner sa FAMAS 2024

Sila si Kathryn Bernardo, Piolo Pascual ug Afred Vargas ang nakakuha sa top acting plums samtang ang “Mallari” mao ang napili nga Best Picture sa 72nd Filipino Academy of Movie Arts and Sciences (FAMAS) awards nga gipahigayon niadtong Domingo, Mayo 26.

Nakuha ni Kathryn ang FAMAS Best Actress sa unang higayon para sa iyang performance sa “A Very Good Girl,” samtang sila si Piolo ug Alfred nag tie sa Best Actor award para sa ilang mga salida nga “Mallari”ug “Pieta.”

Ang “Mallari” ni Roderick Cabrido ang nahimo nga pinakadaku nga mananaog sa FAMAS 2024 human kini mohakot og pito ka awards sa maong star-studded event.

Kini ang kupmpleto nga listahan sa mga mananaog sa 72nd FAMAS:

Best Actress: Kathryn Bernardo for “A Very Good Girl”

Best Actor:

Piolo Pascual for “Mallari”

Alfred Vargas for “Pieta”

Best Picture: “Mallari”

Best Director: Louie Ignacio for “Papa Mascot”

Best Supporting Actress: Gloria Diaz for “Mallari”

Best Supporting Actor: L.A. Santos for “In His Mother’s Eyes”

Best Child Actor: Euwenn Mikaell for “Firefly”

Best Child Actress: Elia Ilano for “Ghost Tales”

Best Documentary: She Andes for “Maria”

Best Screenplay: Enrico Santos for “Mallari”

Best Cinematography: Carlo Mendoza for “GomBurZa”

Best Production Design: Marielle Hizon for “Mallari”

Best Editing: Benjamin Gonzales Tolentino for “Iti Mapukpukaw”

Best Musical Score: Teresa Barrozo for “GomBurZa”

Best Sound: Immanuel Verona and Nerrika Salim for “Mallari”

Best Visual Effects: Gaspar Mangarin for “Mallari”

Best Short Film: “Huling Sayaw ni Erlinda” by Gabby Ramos

Best Original Song: “Finggah Lickin” for “Becky & Badette”

FAMAS Bida sa Takilya:

Marian Rivera for “Rewind”

Dingdong Dantes for “Rewind”