Mga paagi nga ang healthy working environment nga makapagawas sa pagkamaayo sa empleyado

Ang employer-employee relationship padayong milambo. Aduna lang gyud mga pagpahiangay nga kinahanglan buhaton sa duha ka partido aron mapadayon ang mga kabag-ohan sa sulod trabahoan sa bisan unsang industriya. Sa miaging upat ka tuig lamang, ang mga amo ug mga empleyado nagkinahanglang maningkamot nga magpakalig-on bisan sa kalisod, tungod sa bag-ohay nga mga panghitabo sa kalibutan ug mga pag-uswag sa teknolohiya nga nagpadayon og sidetrack sa mga operasyon sa negosyo. Taliwala sa mga krisis ug mga isyu, ang ubang mga empleyado kinahanglan pa nga atubangon ang ilang kakulang sa kompensasyon (bisan pa sa sobra nga trabaho) ilabi na sa pagtrabaho sa mga dili luwas nga lugar ug kondisyon. Apan sa pipila ka mga paagi, ang milabay nga upat ka tuig naghatag usab ug panahon sa mga kompanya nga istoryahan ang mga hinungdan nga may direktang epekto sa physical ug mental condition sa mga empleyado ilabi na sa mga pamaagi nga malikayan ang burnout ug makab-ot ang work-life balance.

Adunay mga empleyado nga nibiya sa ilang trabaho dili lang tungod sa kakuwang sa bayad kon dili tungod usab sa walay koneksyon sa mga boss ug kakulang sa apresasyon gikan sa mga opisyales. Samtang kini ug daghan pang mga hinungdan makaapektar sa pagtagbaw sa pagtrabaho sa empleyado ug employer-employee relation, adunay mga empleyadong Pilipino nga katingad-an nga nalipay sa ilang mga trabaho bisan pa sa kakulangan sa sweldo, sumala sa usa ka survey sa Southeast Asia sa job search website nga JobStreet Philippines. Gi-highlight sa survey nga ang maayong relasyon sa mga superior ug himsog nga panaghigalaay sa mga katrabaho kauban ang mga skills training, company values, ug ang posibilidad sa career development mao ang pipila sa mga hinungdan ngano nga ang mga empleyado nagpabilin sa usa ka trabahoan. Ang mga kusog musuporta nga mga amo kamao nga ang paghatag lamang og benepisyo ug sweldo dili makatagbaw sa empleyado. Kinahanglan nga adunay paningkamot nga mamuhunan usab sa competency development sa empleyado, hatagan sila og healthy company culture, ug tabangan sila nga makab-ot ang ilang labing taas nga potensyal. Busa, ang empleyado nga aktibo ug kanunay nga gipasalamatan sa usa ka luwas ug ideal nga trabahoan nakasinati og mas ubos nga posibilidad sa burnout, mas maayo nga performance, ug lagmit nga magpabilin sa organisasyon nga mas dugay.

Ang mga malampuson nga mga kompanya sama sa McDonald’s Philippines (McDonald’s), usa sa mga nag-unang fast-food chain sa nasud, dugay na nga nagpasiugda og sama niini nga klase sa work environment. Gawas sa paghatag sa ilang mga empleyado og mga oportunidad (mga nagtrabaho mismo sa usa sa ilahang tindahan ug anaa sa corporate headquarters) alang sa personal ug propesyonal nga kalamboan, ang kompanya walay hunong nga naghatag ug kulturang inklusibo nga naghatag sa tagsa-tagsa nga empleyado og saktong bili, respeto, ug higayon nga ipadayag ang ilang kaugalingon og makapagawas sa ilang bug-os nga potensyal. Kung bahin sa engagement, gihimo sa McDonald’s ang positive experience sa mga empleyado ug nag-organisa og mga recognition programs ug mga makadani nga mga aktibidades, nga nagpalig-on sa koneksyon ug motibasyon sa mga trabahante. Base sa ilang corporate values sama sa customer-driver, malasakit (compassion), integrity, teamwork, and excellence, kining quick service restaurant (QSR) naghatod og mahunahunaon nga aksyon nga mulabaw pa sa mga panginahanglan sa internal ug external nga mga kustomer, samtang nagpakita og kabalaka alang sa tanan (lakip ang mga kustomer, empleyado, kauban sa trabaho, ug kauban sa negosyo). Ang McDonald’s usab nagpadayon sa pagtuo sa pagkamatarungon sa pagkatawo ug sa aksyon, hingpit nga pagsunod sa mga standard sa propesyon ug posisyon pinaagi sa kamatuoran, pagkaresponsable, ug pagsalig. Kining tanan nga mga tumong mamahimong makab-ot pinaagi sa pagtinabangay ug dedikasyon sa adlaw-adlaw nga transaksyon para sa maayong resulta.

Gihatagan og dakong bili sa McDonald’s ang apresasyon ug pag-reconize sa ilang mga manager ug crew nga nagtrabaho sa kapin 740 ka mga restaurant sa tibook nasod. Para ipakita ang tinud-ang adbokasiya, Ang McDonald’s Best Me Campaign nalusad para magtudlo sa ilang mga empleyado nga ipakita ang ilang garbo isip parte sa usa ka global brand. Sa sentro niini nga kampanya, gusto sa McDonald’s nga ang ilang mga empleyado makabati nga ang ilang kahago ug dedikasyong kanunay nga giila.

Nagbarug isip usa ka testamento sa pasalig sa McDonald sa pag-amuma ug pagpasalamat niini sa ilang talagsaon nga team, ang brand walay hunong nga naghatag ug pasidungog sa tanang staff–gikan sa manager ug crew ngadto sa mga security employees–nga adunay mahinungdanon nga papel sa pagsiguro nga mga kostumer nalingaw ug adunay maayo nga eksperyensiya sa McDonald. Ang kompanya miila sa kakugi, paningkamot, ug pasalig sa mga empleyado para masiguro nga ang mga kustomer adunay halandumon nga kasinatian sa pagpangaon, isip sekreto sa dako nga kalampusan sa kompanya.

Gisiguro usab sa McDonald’s Philippines ang usa ka luwas ug inklusibo nga trabahoan nga nagtugot sa labaw pa sa 60,000 ka mga empleyado nga molambo. Gipasigarbo sa kompanya nga sila usa ka patas nga employer na naghatag og mga oportunidad sa mga Pilipino—tanang background, edad, gender, o sexualidad—bisan pa man working students, senior citizens, and persons with disability (PWDs). Sa pagkakaron, naka-hire na kini og dul-an sa 100 ka senior citizens ug PWDs nga nadestino sa lain-laing mga stores sa tibuok nasud ug mipasalig nga mudawat og 500 pa karong tuiga. Maayo usab ang representasyon sa kababaehan sa kompanya kung asa 50% kanila nagkupot og mga leadership roles.

Ang McDonald’s Philippines giili usab isip one of the Philippines’ best employers sa nag-unang listahan sa The Philippines’ Best Employers for 2023 ug niining tuiga usab sa Philippine Daily Inquirer ug international market research firm Statista. Ang lista nagpa-ambit sa ranggo sa mga top-rated nga mga employer sa nasud nga gi-evaluate mismo sa ilang mga empleyado.

Isip usa sa pinakadako nga employer sa nasud, ang McDonald gihuptan ang kaangayan sa ilang mga head office pinaagi sa paghatag og equal access sa mga trainings, development, ug advancement opportunities sa ilang mga empleyado pinaagi sa paglakip kanila sa mga programa sama sa Workforce Immersion Program (WIP), kini usa ka training program nga nagtugot sa mga Senior High School students nga makasinati sa trabaho sa fast-food industry ug uban pang mga operasyon. Gipasigarbo ‘sab niining QSR ang Special Program for Employment of Students (SPES), inubanan sa Department of Labor and Employment (DOLE), kung asa ang kompanya mudawat og mga underprivileged students ug out-of-school youth isip crew member. Sukad sa pag-adopt sa SPES sa tuig 2011, ang McDonald nakahatag na og employment opportunities sa 16,319 nga Filipino youth.

Ang McDonald’s Philippines nagpabiling lig-on nga mu-promote sa employee development pinaagi sa pagabli og 30,000 nga mga posisyon ug career opportunities sa sulod ning tuiga ingon man sa pagabli og mga bag-ong branches sa mga nagkalain-laing mga syudad sa nasud. Sa mga tawo nga gustong mutrabaho sa usa sa best employers sa nasud, usa ka magantihon nga karera ug professional growth ang naghuwat kanila. Ang panaw magsugod sa pagsusi sa mga impormasyon sa kompanya sa McDonald’s Careers Facebook Page (McDo Ph Careers FB Page) o McDonald’s Philippines LinkedIn, kung asa nakabutang ang mga nindot nga career prospects sa kompanya.

Ang paglantaw sa kompanya mao ang paghimo og value-driven nga work culture nga makahatag og life-long training, continuous learning ug competency and professional development sa ilang mga empleyado. Dakong garbo sa kompanya ang comprehensive training and development programs nga ilang gihatag sa mga empleyado alang sa ilang kalambuan ug kaalam sa pagdawat og bag-ong mga hagit ug responsibilidad. Pinaagi niini, ang McDonald’s Philippines nagabli og dalan sa tagsa-tagsa nila ka miyembro padulong sa pag-uswag sa sulod sa kompanya, kini usab ilang paagi sa pagila sa potensyal, talento, kahanas, ug kusog sa matag indibidwal.

Mituo ang McDonald’s nga ang mga empleyado niini mao ang kinabuhi sa kompanya ug human reflection sa maong brand. Samtang kini nagpadayon sa pagpanerbisyo, gusto niining ang mga empleyado nga kauban sa ilang pagtubo. Pinaagi sa pag-upskill sa tanang empleyado,

gihatagan usab sila sa McDonald’s ug higayon nga mulambo kauban ang paglambo sa kompanya samtang naggama sa pinakamaayong bersyon sa ilang kaugalingon.

