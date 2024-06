‘This Time I’ll Be Sweeter’ singer nga si Angela Bofill mitaliwan na

Ang R&B singer nga si Angela Bofill nga nailhan sa iyang hit song nga “This Time I’ll Be Sweeter,” mitaliwan sa edad nga 70, matud sa iyang manager.

Gipahibaw ang iyang kamatayon sa iyang higala ug manager nga si Rich Engel pinaagi sa Facebook, suma sa balita sa People Magazine.

“ON BEHALF OF MY DEAR FRIEND ANGIE, I AM SADDENED TO ANNOUNCE HER PASSING ON THE MORNING OF JUNE 13TH,” matud pa sa maong post.

READ: Coco Lee, Hong Kong-born singer, dies at 48 after suicide attempt

Dugang nii nga ipahigayon ang Misa para sa lubong ni Angela St. Dominick’s Church sa California ala una sa hapon unya sa Hunyo 28.

“JUST TO CLEAR UP THE CONFUSION, ON BEHALF OF SHAUNA BOFILL, HUSBAND CHRIS PORTUGUESE, WE ARE SADDENED BUT MUST REPORT THAT THE PASSING OF ANGELA YESTERDAY IS INDEED TRUE,” matud pa sa laing post.

‘Live in Manila’

Sulod sa iyang karera nga milanat og pila ka dekada, si Angela mi-release og pipila ka mga hits apil na ang “I Try” ug “Angel of the Night,” nga gimahal usab sa mga Pinoy.

READ: Smash Mouth singer Steve Harwell dead at 56

Pirmi usab nga mobisita si Angela sa Pilipinas. Katapusan niya nga pag-anhi sa nasud 20 ka tuig na ang milabay aron sa pag performn sa usa ka concert sa Merk’s, Greenbelt.

READ: Korean singer Lee Sang-eun found dead in bathroom before concert performance

Ang iyang Album nga “Live from Manila” (gi-record niadtong Septyembre 2004) na release niadtong 2006. Sa samang tuig nabalita nga mastroke si Angela ug naparalyze ang wala nga bahin sa iyang lawas. Gipaubos usab siya og speech ug physical therapy.

Benefit concert

Para mabayaran ang iyang hospital bills, usa ka benefit concert ang gi-orgisa alang kang Angela.

Niadtong 2007, nakasinati og laing stroke si Angela nga nakaapekto og maayo sa iyang pag-istorya ug paglihok.

Sa tuig 2011, mibalik sa entablado ang “I’m on Your Side” singer ug iyang gipahibaw niya kun unsa siya ka malipayon nga nakabalik siya sa pag perform.

“I feel happy performing again,” sey ni Angela sa iyang interview sa The Denver Post. “I need a crowd. In the blood, entertain. Any time a crowd comes to see me, I’m surprised. No singing, no more, and still people come. Wow. Impressed.”

Sa iyang interview sa Essence Magazine niadtong 2020, giklaro ni Angela ang mahitungod sa nga death hoaxes ug tributes nga nanggawas para niya.

“You always must welcome love,” dugang niya. “I figured, ‘They really like me!’ [I’m just] laughing at it, really. It’s better to have a sense of humor.”