Luis Manzano: Unsay iyang gikahadlukan isip tatay ni Baby Peanut?

Napasa sa TV host-actor nga si Luis Manzano ang iyang nakat-unan ug nasinati gikan sa iyang mga ginikanan ngadto sa iyang kinamagwangan nga anak nga si Baby Peanut.

Usa na dinhi ang pagkaaffectionate ug pagkaparaygon nga amahan nga mao pod ang gipabati sa iyang mga celebrity nga ginikanan nga sila si Vilma Santos ug si Edu Manzano ngadto niya.

Isip usa ka first-time tatay, importante ang kada minuto para sa iyang pagpadaku ug paggam sa first baby nila ni Jessy Mendiola. Parehas kuno silang duha sa iyang asawa nga aktres nga mga hands-on parents.

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Jessy Mendiola nais nang bumalik sa showbiz, Baby Peanut mag-aartista na rin ba?

Luis Manzano mapasalamaton nga walay cancer

Luis Manzano to enjoy wife Jessy Mendiola’s support if he runs for public office

Gipangutana si Luis sa usa ka interview kabahin sa Smart Parenting, kung naimpluwensiyahan ba sa iyang mga ginikanan ang parenting style niya ni Peanut.

View this post on Instagram A post shared by Jessy Mendiola – Manzano (@jessymendiola)

“Siguro unconsciously, we’ve always been a very malambing family. We’re very affectionate, very vocal.

“In fact bagong panganak pa si Peanut, the first month or two whenever ilalabas namin sa vlog, may mga nagko-comment, ‘Bakit I love you nang I love you si Luis?’

“So parang du’n ko na-realize oo nga no, na I always say, ‘I love you Peanut, I love you anak,’” matud pa niya.

Niingon pa ang mister ni Jessy nga, “‘Yun ang nakikita ko, my dad (Edu) and I, we hug we kiss, si Tito Ralph (Recto) din naman you can see how intense his love is for Peanut.

“So it was never something siguro na I consciously got from Mommy (Vilma), Daddy, from Tito Ralph. It was more of that environment that I grew up in so iyon ‘yung automatically napapasa ko kay Peanut,” matud pa ni Luis sa maong interview.

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Luis Manzano papayag agad kung gustong mag-artista ni Baby Peanut: ‘Pero feeling ko magiging strict na stage dad ako’

Ano ang kinatatakutan ni Luis Manzano bilang tatay ni Baby Peanut?

Gishare pod ni Luis ang “biggest fear” niya isip usa ka amahan, “The reality of not being able to provide. Hindi ko kailangang magbigay ng sobrang rangyang buhay, it’s not me, it’s not Jessy, and it’s not something for Peanut.

“We just want a comfortable life na happy kami, happy ang mga tao sa pagilid and nakakakain naman kami. I guess that’s the biggest fear for me, one, especially na bata pa si Peanut,” matud pa sa Kapamilya TV host.

Niingon pa gyod siya nga, “Two, lumaki si Peanut na hindi siya magiging blessing sa ibang tao, whatever that entails.

“Sabi ko naman for you to be a blessing to other people, a common misconception is people always believe that it’s always monetary, na kailangan for you to be able to be a blessing kailangan lagi kang nagbibigay,” matud pa sa komedyante.

“When you say being a blessing means you just make life easier for so many people. Iyon ‘yung fear ko na hindi ma-instill kay Peanut as a father.

View this post on Instagram A post shared by Jessy Mendiola – Manzano (@jessymendiola)Luis Manzano: Unsay iyang gikahadlukan isip tatay ni Baby Peanut?

“Whether it be nagpapatawa siya, nagpapagaan siya ng buhay ng tao or she shows compassion, iyon ‘yung fear ko na hindi ko maibigay sa kanya.

“But I would like to think that she has a good environment with Jessy, kay Mommy, kay Daddy, kay Tito Ralph, na they have the best hearts na if ever man na ako ay kapusin sa department na yun, ang daming pwedeng magturo sa kanya to really be a blessing,” matud pa niya.

Ug isip tatay, gusto ni Luis nga modaku si Peanut nga dunay “innate goodness,” “Para sa akin naniniwala ako na lahat tayo nagkamali na in one point.

“Lahat ng mga anak natin magkakamali pa rin at one point. But you always hope and pray that you raised them well enough na ‘yun ang babalikan nila, ‘yung core na iyon na pagpapalaki na kahit mapaligiran sila ng whatever temptation, day in and day out, they will always fall back on how you raised them.

“That’s what I want to instill sa kanila. Just that innate goodness na meron silang fallback, just in case things get a bit too loud or too noisy,” matud pa ni Luis.