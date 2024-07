Kris Aquino: Doktor sa Pilipinas ang bag-o nga boyfriend 

Si Kris Aquino niopen up kabahin sa iyang blooming nga relationship sa iyang bag-o nga uyab nga usa ka doktor sa Pilipinas. Giclarify pod niya nga way overlapping nga nahitabo sa Iyang bag-o nga boyfriend ug sa iyang kanhi nga uyab nga si Batangas Vice Governor Mark Leviste.

Gisulti kini sa Queen of All Media sa usa ka interview sa showbiz reporter nga si Ogie Diaz, nga nibiyahe padung sa United States para lang mobisita niya.

Si Aquino kay nagpatambal sa iyang autoimmune diseases sa California, apan naglaum siya nga makabalik na siya sa Pilipinas usa pa mahuman ang Septembre karong tuiga kung maclear na siya sa iyang mga medical tests.

Ang panagistorya nila ni Aquino ug ni Diaz kay nadokumento pinaagi sa YouTube vlog ni Diaz niadtong Sabado, Hunyo 29, diin naapil sa maong interview ni Kris, ang interview pod ni Bimby, ang kinamanghuran nga anak ni Kris.

“It just flowed. He’s a doctor and I think that’s part of the reason why it was easy, kasi alam niya kung ano ‘yung pinagdadaanan ko,” matud pa niya sa bag-o niya nga inspirasyon nga wala niya panganli.

“He’s part of the reasons why I’m confident na pwede akong umuwi, kasi alam ko na there’s someone who will help in taking care of me. So obviously, by saying that, alam na nila na he’s a doctor based in the Philippines—in Makati,” matud pa niya.

Iya pong giklaro nga ang bag-o niya nga uyab dili ang rason sa panagbuwag nila ni Leviste ug niingon siya nga dugay na kuno nga wala na siyay relasyon sa maong politiko sa dihang nagsugod pod siya sa pakigrelasyon sa doktor.

Si Bimby nihisgot pod sa status sa kasingkasing sa iyang inahan: “Now, mom’s heart is peaceful lang—steady, at peace.” Bimby was initially the only one getting interviewed by Diaz, but Aquino eventually chimed in. He was hesitant at first to confirm his mom’s new love but Aquino, who was initially behind the camera, gave him a go sign to confirm her new love.

“Meron [nang bago]… He’s a very good guy, non-showbiz. Medyo makulit lang but very good guy,” matud pa ni Bimby.

Bimby ug Leviste wa makasinabot

Gipangutana si Bimby pod kabahin ni Leviste, “He has always been respectful. He has always been nice to me and my brother—my family in general. But since before mom’s birthday, they’re not together na.”

“‘Pag long distance syempre mahirap (If it’s a long distance relationship, it’s surely a hard thing). Tsaka there’s a lot of things,” matud pa niya ug niopt siya nga di na lang moexpound pa sa panagbuwag ug wa na lang pod mohisgot kabahin sa mga posibilidad nga magkauli ang duha.

Niingon dayon si Kris Aquino kabahin ni Leviste nga, “Definitely, walang balikan na mangyayari… Magfa-five months na ‘yan.”

Nihisgot pod siya nga ang niagi niya nga relasyon ni Leviste kay dili gyod lig-on Sukad pa sa Nobyembre 2023.

“Sinubukang ayusin, pero may mga nalaman ako na hindi ko gusto.”

Aquino also revealed, pointing at Bimby, “Hindi sila nagkasundo nung ex. Hindi niya gusto e.”

Nidepensa pod si Bimby sa iyang kaugalingon ug niingon nga “I tried to be polite.”

Niingon dayon si Kris nga gihatagan gyod niya og importansiya o kabug-aton ang mga opinion ni Bimby tungod kay siya ang nakaila gyod niya.

Nakahinumdum pa siya nga niuyon siya ni Bimby sa dihang gisultihan siya nga: “I don’t think you really love him. I think you’re just sad.”

Si Kris nipadayag pod sa iyang mga well wishes ngadto ni Leviste apan niingon siya nga “doors are already closed” sa mga posibilidad nga magkauli pa sila.

“We both tried but I think tama ‘yung sinabi ni Bimb also. I’d like to say na we’re still friendly pero at a distance na,” matud pa niya.

“Gusto ko mag-move on and I think I have, and I never confirmed publicly. Sa kanya naman nanggaling ang lahat, and ‘yun rin ang hindi ko gusto,” matud pa niya.

Nipadayag dayong ang actress-host nga kani nga yugto sa Iyang kinabuhi kay sirado na, nihangyo siya sa publiko nga ihunong na ang pagpangutana sa politiko kabahin sa iyang kondition.

“Hindi naman niya alam kung kumusta na ako talaga kasi wala nang communication apart from ‘thank you’ and ‘God bless,’” matud pa niya.