Anak ni Niño Muhlach nakafeel og trauma tungod sa 2 ka mga bading

TRIGGER WARNING: MENTIONS OF SEXUAL ASSAULT

Tungod kuno sa grabe nga trauma nga naexperience sa gibuhat sa duha ka mga “powerful nga mga bading” sa bag-o nga aktor kay nagpapsychlogical treatment kining aktor.

Init kaayo ang giistoryahan karon ang kabahin sa newbie actor nga gihilabtan ug gipahimuslan kuno sa duha ka mga TV executive didto sa sulod sa lawak sa usa ka hotel sa di pa lang dugay nga higayon.

Base sa mga nanggawas nga report sa social media ug uban pang entertainment sites, gituohan nga ang kinamagwangan nga anak nga aktor ug negosyante nga si Niño Muhlach ang gitumbok nga biktima sa maong iskandalo.

Hangtud karon kay wa pa gihapon gidiretso og tumbok sa pamilya ni Niño ang pangan ni Sandro kung siya gyod ba ang gitumbok sa mga balita nga gipahimuslan kuno siya sa duha ka mga bayot nga kuno konektado sa GMA 7.

Nigawas ang mubo apan isog nga mga pulong ni Niño sa di pa lang dugay nga higayon didto sa iyang Facebook page nga giingon nga dunay palabtik sa nahitabo ni Sandro. Matud pa niya nga, “INUMPISAHAN NYO, TATAPUSIN KO!”

Nisunod pod dayon ang paghulga pod sa misis ni Nińo ug stepmom ni Sandro nga si Diane Abby Tupaz ngadto sa nibaboy kuno sa ilang anak, apan wa pod niya hinganli kung kinsa kini.

“PINALAKI AT ININGATAN NAMING MABUTI ANG AMING MGA ANAK NA PUNO NG PAGMAMAHAL AT PAG AARUGA TAPOS WAWALANG HIYAIN LANG NG MGA KUNG SINONG TAO NA NILAMON NG KADEMONYOHAN SA KATAWAN PARA MAGAWA YUNG GANUNG KLASENG KABABUYAN!

“HINDI KAMI MAKAKAPAYAG NA HINDI NAMIN MAKAKAMIT ANG HUSTISYA! HABANG BUHAY NA DADALHIN NG ANAK NAMIN YUNG KABABUYAN NA GINAWA NYO SA KANYA!

“WALA KAMING PAKIALAM KUNG SINO KAYO O KUNG SINO ANG POPROTEKTA SA INYO!

“SISIGURADUHIN NAMIN NA PAGBABAYARAN NYO YUNG GINAWA NYO! HINDI NAMIN HAHAYAAN NA MAY MABIKTIMA PA KAYO NA IBA!

“ITUTULOY NAMIN ANG LABAN! MANAGOT ANG DAPAT MANAGOT! NAKAKA NGINIG KAYO NG LAMAN!” ang pahayag ni Diane gamit ang hashtag #JUSTICESHOULDPREVAIL.

Samtang padayon nga gipiyestahan ang kani nga iskandalo, dunay balita nga grabe kuno ang trauma nga naexperience karon sa bag-o nga aktor tungod sa nahitabo niya.

Mao nga sa dihang gisuwat sa Bandera ang kani nga balita kay nagpailawom daw sa psychological treatment ang ulitawo para makatabang sa iyang mental health nga problema nga tungod sa maong hitabo.

Sa di pa lang dugay kay nipagawas og official statement ang GMA 7 kabahin sa nigawas nga mga balita kabahin sa usa ka artista.

“Online articles and posts have recently circulated regarding an alleged incident involving an artist and independent contractors of GMA Network.

“We have yet to receive a formal complaint from those allegedly involved in the issue. Should one be filed, the Network is committed to conducting a thorough and impartial investigation. We assure the public that GMA Network takes such matters with utmost seriousness,” matud pa sa GMA.

Samtang sa Huwebes kay nifile na og complaint si Sandro Muhlach ngadto sa GMA-7 kabahin sa naexperience niya nga sexual abuse kuno nga gipahigayon sa duha ka independent contractors sa maong network.

Sa complaint niya iyang gihinganlan ang duha ka executives nga konektado sa maong network.