Mama ni Carlos Yulo nakatilaw sa netizens: Kapal ng mukha!

CEBU CITY, Philippines— Olympic gold medalist nga si Carlos Yulo niingon nga di usa siya magpaapekto o motubag sa mga pangutana kabahin sa isyu niya ug sa iyahang inahan.

Human masakmit ni Carlos ang iyahang unang gold medal sa Paris Olympics sa floor exercises sa men’s artistic gymnastics, galumba og lugwa ang mga post sa mga netizen kabahin sa iyahang inahan nga si Angelica Poquiz Yulo.

Sigon sa mga nikatap nga mga sturya online, nagkabikil si Carlos ug iyahang inahan. Kini human mahibaw-an kuno ni Carlos nga giusik-usikan sa iyahang pamilya ang kwartang natigom gikan sa iyahang pagkaatleta.

Gani wa maglipodlipod o wa tagua sa iyahang inahan ang pagsuporta sa atleta sa Japan imbis nga mopakita kini og suporta sa iyahang kaugalingong anak.

Kini human nga unang nakadaog ni Carlos og gold ang Hapon nga gymnast nga si Shinnosuke Oka sa kategoryang men’s all-around final, samtang si Carlos narank lang kini og 12th placer.

Gicaptionan ni Angelica ang iyahang post adtong Agosto 1 og, ““Japan pa din talaga…Lakas (flexed biceps, face with rolling eyes emojis).”

Apan, wala magdahom ang inahan ni Carlos sa mga clapback sa netizens kaniya human makasakmit sa iyahang unang Olympic gold medal si Carlos sa floor exercises.

Nakuha gyud ni Angelica ang labing dakong karma o hapak sa iyahang nawng ang iyahang pagtan-aw nga nakamenos sa anak.

Sa interview ni Carlos sa One News adtong Sabado, Agosto 3, mihisgot siya nga dugay na niyang giampo nga makauli og gold medal alang sa nasud.

“Sobrang overwhelming po ‘yong experience na ‘to sa akin. Wala pong lumalabas kundi pasasalamat sa Diyos na hindi niya ako pinabayaan, walang nangyaring masama sa amin,” sigon pa ni Carlos.

“Matagal kong pinagdasal ‘to. Matagal kong pinagtrabahuhan ‘to kasama Siya. Siyempre kasama rin ‘yung mga staff,” matud pa niya.

Aduna sab siya’y advice sa mga Pinoy nga atleta nga sama niya, “Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Nandiyan ‘yung Panginoon, hindi tayo pababayaan. Mahal tayo niyan.”

Human ini, mga nagkadaiyang reaksyon na dayon ang nanggawas gikan sa mga netizen kabahin sa inahan ni Carlos.

“Ayan may fully-furnished condo na si Caloy worth Php24-M pesos! Plus may Php 10-M pesos pa from the Philippine government. Anong masasabi mo mader dear?”

“Grabe may nanay pala talagang ganito.”

“Just a reminder that your other son just bagged our country its second-ever gold. Maybe you should say something about that. I know you’re online kasi you’re removing tags from well-wishers congratulating you on your son’s remarkable achievement. Care to explain?”

“Tagasaang planita kaya ang pinagmulan ng ina kung totoo man.naku nanay kami ngang hindi kaano ano nang ank mo pinagpuyatan namin ma panuod lang at lalo na ng umiyak isa din akong umiyak kaya kc proud kami sa ank mo dahil pinagsikapan nya na ipanalo ang ating bansa.”

“Totoo may alitan pamilya ni yulo napanuod sa news now lang sabi ng ama nya ayusin ang sigalot ng pamilya at mag bonding sila. Wlang interview ang ina tatay at lola at siblings lang.”

“Kakaibang ina ito, baka step mother lang yan hindi tunay na ina. Maigi pa nga tayong hindi kadugo todo suporta pa tayo sa anak nya pero sya na ina parang d nya kadugo ang anak. Pero paiyak iyak yan kapag nakikita na ang anak para mabahagian. Kapal ng mukha ng nanay.”

“Nagsabi Lang Ng nanay na malakas parin ang Japan KC doon nagsasanay anak nya..at saka yong coach nya taga Japan Peru..syempre..proud parin Tayo KC dugong pinoy..nakasungkit ng Gold..congrats again sir Carlo.”

“Whag na lang ninyo pansinin yan ang importanti napanalo ni Carlos Yulo ang laban nya balang arawag bati ding yan sila.”

“Bukod sa hnd nya pag suporta sa anak nya d rin nya sinuportahan ang bansa nya , hays grabe naman yan.”

“Babait na yan kasi tumataginting ang 10million na prize money ni Caloy.”

“Ano anak mo di mo sinuportahan? dapat db ikaw yung unang sumuporta sa anak mo? kasi sayo galing yan eh dugot laman mo yan…khit ano pang di nyo pagkakaintindihan anak mo pa din yan.. kakaiba k nmn po ate…hayssss.”

“Anumang sama ng loob ng isang ina sa kanyang anak, hindi pa rin nya gugustuhing masaktan ito. Ganyan katunay magmahal ang ina sa anak.”

“Baka nman humanga lng si inay kay japanese player….kasi ako sa totoo lng humanga din ako sa kanya(japan)pero syempre uunahin ang sariling atin.ang cute nga nilang tingnan eh si yulo at si hapon parang kambal sila pareho ng height at body built…!!!”

(Immae Lachica)