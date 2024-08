Jerald Napoles engaged na kang Kim Molina

Gidala na sa next level nila ni Jerald Napoles ug Kim Molina ang ilang relasyon, human dawata ni Kim ang marriage proposal sa iyang longtime partner.

Ang intimate event nahitabo sa PETA Theater Center ug gisaksihan sa ilang mga pamilya ug suod nga higala.

Makita sa social media ang mga hulagway nga gikan sa maong marriage proposal nga gi-upload sa Nice Print Photography niadtong adlaw nga Domingo, Agosto 11.

Sa mga litrato, makita si Kim mga miabot sa PETA Theater Center nga napuno sa lanters ug sunflower. Naa pud si Jerald nga miluhod aron sa pagpangayo sa iyang kamot sa kaminyoon.

Makita usab si Dimples Romana nga migakos kang Kim samtang dunay luha sa iyang mga mata.

“Ten years in the making & back to where they both first met @petatheater. Congratulations @iamjnapoles and @kimsmolina,” matud pa sa caption sa maong post.

Ang photography studio mipakita usab og clip sa emosyonal kaayo nga si Kim nga miigon og “yes” kang Jerald.

Sa laing post, gipahibaw ni Kim sa iyang Instagram nga engage na sila ni Jerald. Iyang gikuyogan ang iyang post og litrato nilang duha ni Jerald atol sa ilang performance sa musical nga “Rak of Aegis” niadtong 2014.

“Back to where we first met, the exact spot where it all started.. it has always been a ‘yes,’ and will forever choose you. I love you, @iamjnapoles,” sey ni Kim.

Daghan sa ilang mga higala og fellow celebrities ang mi-congratulate dayon sa duha. Apil na niini sila si Jericho Rosales, Criza Taa, Janno Gibbs, Valeen Montenegro, Chie Filomeno, ug Shaira Diaz.

Miabot na sa napulo ka tuig ang panag-uban nila si Kim ug Jerald. Niadtong Enero, giangkon ni Kim nga siya ang nangulitaw kang Jerald.

Nagsugod ang ilang relasyon isip “best friends.” Una sila nga nagkita sa “Rak of Aegis.” Nagkauban usab sila sa mga pelikula nga “Ang Babaeng Walang Pakiramdam, “Ikaw at Ako at ang Ending,” “Girlfriend Na Pwede Na,” ug “Seoulmeyt.”

Kabahin usab sila sa reality show nga “LOL: Last One Laughing Philippines,” diin si Chad Kinis ang nahimo nga mananaog.