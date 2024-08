Jericho Rosales miangkon nga ‘dating’ sila ni Janine Gutierrez

Human sila makita nga gakuyog sa usa ka museum, miangkon ang Kapamilya actor nga si Jericho Rosales nga naa sila karon sa getting-to-know stage sa actress nga si Janine Gutierrez.

“We’re getting to know each other. We’re dating,” sey ni Jericho atol sa press conference sa “Lavender Fields” karong adlaw nga Martes, Agosto 13.

Mao kini ang unang higayon nga giangkon ni Jericho ang tinuod nga estado sa ilang relasyon ni Janine, nga usa sa iyang mga costars sa maong revenge series.

READ: Ivana Alawi, Liza Soberano, Janine Gutierrez among ‘100 Most Beautiful Faces’ of 2022

“I’m in a really, really good moment in my life. My friends know. My family knows. Everything. And it’s time for me to just really go with the flow.”

Amazing feeling

Dugang niya, “It’s been really light and good. It’s an amazing feeling. I wish everyone can experience this cooperation that I’m receiving from God, from the universe, everything, with work, with personal, with my dreams.”

READ: Jericho Rosales, Kim Jones buwag na niadtong 2019 pa

Atol sa maong press conference, gipangutana ang “Pangako Sa’Yo” actor mahitungod sa iyang pagbisita sa usa ka museum kauban si Janine.

Miingon siya nga siya ang mi-galgal kang Janine nga mouban niya.

READ: Team Alden vs Team Jericho nagpalabwanay: Kinsa ang makadaog nila ni Kathryn?

“I was the one actually who asked Janine. I said, ‘Janine, would you want to go [to] a museum with me? I haven’t been to the National Museum.’”

Sa milabay nga buwan, nahugyaw ang mga Marites human mogawas sa social media ang video nila ni Janine nga kuha atol sa ilang pagsuroy sa National Museum sa Manila.

View this post on Instagram A post shared by Janine Gutierrez (@janinegutierrez)

‘Excuse me, po’

Misamot ang pagkaintriga sa mga Marites sa dihang mi-kumentary ang inahan ni Janine nga si Lotlot de Leon sa iyang Instagram photos.

“Ah, excuse me, po. Sino po kasama mo nag punta dyan? Hmmmm…” sey pa ni Lotlot nga mura og nanungog sa iyang anak.

Sa susamang buwan, nakit-an usab sila si Janine ug Jericho sa usa ka bar sa Katipunan nga nakapasamot sa pagduda nga dating ang duha.

Taud-taud na nga gabuwag si Jericho ug ang iyang ex-wife, ang model nga si Kim Jones. Si Janine usab na-link kaniadto sa Kapuso actor nga si Rayver Cruz ug Paulo Avelino.