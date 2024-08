Jericho Rosales nakig-bonding sa pamilya ni Janine Gutierrez

Apil si Jericho Rosales sa mga mitambong sa kasaulogan sa ika 85 nga adlawng natawhan ni Pilita Corrales, ang lola ni Janine Gutierrez, og gipahimuslan gyud sa aktor ang maong kahigayonan aron makig-bonding sa pamilya sa dalaga.

Makita sa mga hulagway ug video nga gi-upload ni John Joseph Nite sa Facebook niadtong Domingo, Agost0 25, nga gatapad sila si Jericho ug Janine samtang naminaw sa mga performances nila ni Gary Valenciano, Martin Nievera and Dulce.

Sa usa ka video clip, makita si Jericho nga mi-serenade sa Asia’s Queen of Songs sa iyang rendition sa kanta ni Eric Clapton nga “Change the World.”

“It’s an honor to be here… My mother sings your songs and Janine knows about this,” matud pa ni Jericho kang Pilita sa wala pa siya magsugod sa iyang pagkanta.

Mitunga usab sa maong intimate event ang amahan ni Janine nga si Ramon Christopher Gutierrez ug ang iyang mga igsoon. Apan wala dayon mahibaw-i kun didto ba usab ang mama ni Janine nga si Lotlot de Leon sa maong kasaulogan.

Kauban usab nila ang igsoon ni Ramon Christopher nga si Jackie Lou Blanco ug ang mga anak nii. Didto usab ang amahan ni Ramon Christopher nga si Eddie Gutierrez ug ang asawa niini nga si Annabelle Rama.

Getting-to-know stage

Una nga milugwa ang rumor nga dating sila si Jericho ug Janine niadtong Hulyo human sila makita nga nanuroy sa usa ka museum. Human sa pila ka semana, miangkon si Jericho nga naa sila sa getting-to-know stage ni Janine.

Nahisgutan ni Jericho ang iyang pagpakig-bonding sa pamilya ni Janine atol sa single launch sa iyang igsoon nga si Diego.

“I met the family in one whole day. Jackpot, [right)]?”

“It was really one of the cutest things. They’re just warm and cool and chill,” dugang ni.

“I love it because Janine has such a loving family, very accepting and cool family.”