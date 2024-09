Arnel Pineda dako ang ‘pagkadismaya’ sa Brazil performance niya

Si Arnel Pineda, ang lead vocalist sa American Band nga Journey, nangayo og pasaylo sa iyang mga fan human sa iyang bati nga performance didto sa Rock in Rio music festival sa Rio de Janeiro, Brazil.

Iya usab nga giingnan ang mga fan nga sila na ang modesider kung gusto pa ba sila mga moistar siya o mobiya na gyod siya sa banda.

Nakabantay ang mga music fan ni Pineda nga di na kini makaabot sa mga high notes sa hit song sa banda nga “Don’t Stop Believin’” sa dihang gishare ni Pineda ang usa ka Behind the Songs clip niini didto sa Facebook, niadtong Sabado, Septembre 21.

BASAHA POD NI:

Arnel Pineda ‘devastated’ after Brazil performance, offers to quit band

WATCH: Arnel Pineda, Journey rock Dick Clark New Year’s eve show at Times Square

Nangayo og pasaylo ang singer-songwriter ngadto sa iyang mga fan sa maong insidente sa usa ka Facebook statement niadtong Domingo, Septembre 22.

Niingon siya nga nga sa tanan nga nadismaya, dako kaayo ang Iyang pagkadimasmaya sa iyang kaugalingon kung unsa ang resulta sa iyang performance didto.

“Once again, [thank you] so much everyone who came to @journeyofficial show since February this year. I appreciate [you all], and not only that, every time that I’m on stage [with] the band, I feel this immense gratitude, humility, and honor. I am very aware of this. No one more than me in this world feels so devastated about this,” matud pa niya samtang gishare niya ang link sa maong performance.

Nangutana Dayon ang musician sa iyang mga fan nga modesider para niya kung mostay pa siya o mobiya na gyod siya sa banda pinaagi sa pagtubag sa iyang post ug ibutang sa comment kung stay or go ba.

“Mentally and emotionally, I’ve suffered already and I’m still [suffering]. But I’ll be okay. So here’s the deal here now,” matud pa niya.

“I am offering you a chance now (especially those [who’ve] hated me and never liked me from the very beginning) to simply text GO or STAY right here,” matud pa niya. “And if ‘Go’ reaches 1 million, I’m stepping out for good… God bless all of you and thank you once again to all of the fans and friends who believed in me since Day 1.”

BASAHA POD NI: Eraserheads: Sa graduation nga wa nila nasinati

Gipulihan ni Pineda si Steve Perry isip vocalist sa banda nga Journey niadtong 2008 human gitubag niini ang email sa gitarista sa banda nga si Neal Schön nga niimbitar niya nga mojoin sa banda.

Sa pagadawat niya sa offer, gidescribe sa keyboardist sa banda nga si Jonathan Cain nga si Pineda kay “the future for our franchise.”

Sa 2023, gipasanginlan si Pineda ni Schön ug ang asawa nini nga gibalewala ang idea nga ibalik ang usa ka founding member ug vocalist sa banda sa ilang celebratory tour nga si Greg Rolie.

Ang ilang away ug dumot gasugod niadtong Nobyembre 2022 human si Schön nainvolve sa usa ka legal dispute batok ni Cain. Kini nahamtong sa paghimo og cryptic posts ni Pineda tulo ka buwan human niini, diin nagpasumbingay siya nga wa na siya malipay sa pagtratar niya sa sud sa banda.