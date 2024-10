Vilma, mga anak nga si Luis ug Ryan, modagan sa piniliay sa 2025

Gikumpirma ni Nanay Cristy Fermin nga magkuyog sila si Vilma Santos ug iyang mga anak nga sila si Luis Manzano ug Ryan Christian Recto nga managan karong 2025 elections.

Molansad pagkagobernador si Ate Vi sa Batangay samtang si Luis Manzano ang kinamagwangan niya nga Anak modagan pagka bise gobernador.

Ang kinamanghuran pod nga Anak ni Ate Vi nga si Ryan Christian, congressman pod sa 6th district sa ilang probinsiya ang iyang daganan.

Mao na ang report sa “Cristy Ferminute” host sa programa nila ni Romel Chika gahapon sa 92.3 Radyo5 TRUE FM.

Matud pa ni Romel nga, “Nakakatuwa kasi ‘yung mag-iina isipin mo na lang ‘to ‘pag nangampanya.

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Mag-iinang Lani, Jolo at Bryan Revilla sabay-sabay nag-graduate

Mag-iinang Vilma, Luis, Ryan tuloy ang pagtakbo sa Eleksyon 2025

Luis Manzano: Unsay iyang gikahadlukan isip tatay ni Baby Peanut?

“Makikita mo paano magmahalan, ‘yung samahan ng mag-iina ang makikita mo rito, yung pamilya na makikita mo na gusto magsilbi sa kanilang constituents,” matud pa niya.

Gistress ni Cristy nga gikan ang maong report sa iyang source mao nga daghan nga CFMers nga taga-Batangas ang nalipay ug nisulti ni ‘Nay Cristy nga suportahan nila si Ate Vi nga dunay nindot nga record didto gikan pa sa iyang pagkamayor, gobernador ug congresswoman.

Ang mga taga-Batangas gyod kuno ang nagduso nga modagan si Ate Vi ug kini daw siguro ang senyales nga gihuwat sa aktres mao nga nihukom siya nga kung di moilis kining sitwasyon mofile siya ug iyang duha ka anak og Certificate of Candidacy karong Oktubre 3.

View this post on Instagram A post shared by Luis Manzano (@luckymanzano)

Duna poy kaklase nga taga-Russia nga nidako diha sa Batangas ang nitext ni Cristy ug gibasa niya kini sa ere.

“Nagmemelankonya ako kasi dahil sa kaklase ko nu’ng kolehiyo si Melania Peña ng Cabriza Kemerovo, Russia tanda mo na lagi nating binabati.

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Luis Manzano to enjoy wife Jessy Mendiola’s support if he runs for public office

Vilma Santos pushes for restoration of classic Filipino films

“Sabi niya, ‘Watching CFM right now crying in one of the corners of our house, I grew up in Sampaga (Barangay) Batangas (City). From poor family of fishermen, scholar kaming magkakapatid that brought us to school.

“’We’ve been living here in Russia for three decades now life smiled at me wala na akong mahihiling pa. I don’t want to grow old and die here.

“I will return to my hometown, I told my Russian husband I made a promise to him, ‘I will only go back home when Vilma Santos returns to her post as governor of Batangas (and) I mean it next year I’m coming home because I know, she (Vilma) will win thanks. My whole family and friends in Sapaga are for her, love Melania.’

“Kinilabutan ako sa text mo na sabi mong nangako sa sa Russian husband mo na babalik ka kapag bumalik na si ate Vi sa kanyang posisyon. Papadala ko kay Ate Vi itong mensahe mo,” matud pa ni Nay Cristy.

Pila ka minuto lang kay nitext na si Ate Vi sa online host, “Ito po nakatanggap ako ng text mula sa Star for All Seasons.

“Nakatutok siya at uulitin pa rin po niya ang panonood mamayang gabi pagkatapos daw po ng kanyang shooting ng ‘Uninvited’ nasa shooting siya. Tapos ang kanya pong mensahe sa mga nagpapadala ng text messages lalo na kay Melania.

“’Oh my God, please thank them for me Ate Cristy. Tell them to look for me and I will meet them and pa-picture kami, salamat po talaga sa inyo ni Romel (Chika) maraming-maraming salamat,” matud pa sa “CFM” host sa mensahe sa iyaha nga gikan ni Ate Vi.

Samtang, hapit tanan ang nipada og mensahe ngadto ni ‘Nay Cristy nga nipamatuod nga daghan og nindot nga nabuhat si Ate Vi sa Batangas niadtong siya pa ang naa sa posisyon ug tanan niini dunay mga resibo. Mao nga Iyang giawhag gyod kino nga mobalik ug kuyog na ang iyang mga anak nga sila si Lucky ug Ryan.

Nahisgotan pod nga di kuno magpare-elect nga bise gobernador sa Batangas si Mark Leviste tungod kay di niya gusto nga kontrahon o tugbangan si Ate Vi o ang pamilya niini.