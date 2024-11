Ivana Alawi nagpasalamat sa iyang ‘second life’ human ma-ospital

Gipahibaw sa actress-vlogger nga si Ivana Alawi nga ang polycystic ovary syndrome (PCOS) maoy hinungdan sa iyang pagka ospital sa milabay nga buwan.

Miingon si Ivana nga mi-complicate ang iyang PCOS apan malipayon siya tungod sa iyang “second life.”

“Ipapakita ko sa inyo ang isa sa pinakamahirap na journey sa buhay ko,” sey ni Ivana sa iyang vlog nga gi-upload niadtong Biyernes, Nobyembre 8.

“Feeling ko nagpaalam pa nga ako sa mama ko. Feeling ko talaga it’s really my second life. I-share ko lang din sa inyo na meron akong problem sa ovaries and that’s how it started and I also have PCOS doon siya nagsimula.”

Miingon si Ivana nga grabe ang iyang naagi-an sa iyang pagka-ospital tungod kay maglisud siya sa pag ginhawa.

“Siguro kung hindi ako pumunta ng ospital, feeling ko wala na talaga ako. […] I also got fluid in my stomach na sobrang napuno na siya. Day by day habang nasa ospital ako, umaangat nang umaangat ‘yung fluid sa tyan ko, mukha akong five months pregnant. Ta’s ‘yung sakit, hindi na ako makahinga. Konting lakad ko lang parang hihimatayin ako, nanlalamig na ‘yung buong body ko tapos tumitirik daw ‘yung eyes kong ganun.”

Giangkon sa kanhi “Batang Quiapo” star nga mi-abot pa sa ponto nga nangayo na siya nga butangan og mga tubo ang iyang lawas tungod kay dili na niya maantos ang kasakit nga iyang gibati.

“I felt like the liquid was already getting into my lungs. Ta’s parang sabi ko, ‘Butasan niyo na ako,’ So ‘yun, pinasok nila ‘yung tube and then they started to drain. Tapos meron daw two liters [na] pinupush na daw ‘yung lungs ko that’s why nahirapan ako. […] Three days akong nakahiga, as in walang tayuan. […] Pati ‘yung bladder ko wala nang lumalabas na ihi. And then ‘yung heart ko, masyado nang mabilis ‘yung tibok. Hindi na din ako nakaka-poops. Wala, lahat naiiipit na sa body ko,” sey ni Ivana.

Tungod sa maong kasinati-an, gi-awhag karon ni Ivana ang iyang mga viewers sa pagpaminaw sa ilang lawas.

“Kapag may nararamdaman magpa-check agad huwag nang hintayin lumala.”

Sa pagka karon arang-arang na ang paminaw ni Ivana apan dili pa gyud kuno siya fully recovered.