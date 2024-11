John Arcilla sa mga artista nga naas politika: Ngano naa mo diha?

By: Inquirer.net November 28,2024 - 09:00 AM

Sa kini nga punto sa iyang kinabuhi, ang batikan nga aktor nga si John Arcilla nag-ingon nga sarado na iyahang huna-huna sa pagsud politika, bisan pa man nga ang uban sa iyang mga kauban sa showbiz nagpili na nga tubag sa tawag sa serbisyo publiko.

Pero aduna siyay usa ka pangutana para ka nila— ngano nga ni-apil mo sa politika?

Gipangutana ni Arcilla ang mga kauban sa showbiz nga nagplano mag-apil sa eleksyon sa sunod tuig atol sa usa ka panag-istorya nila ni Boy Abunda.

Sa usa ka bag-ong guesting ni Arcilla sa “Fast Talk with Boy Abunda,” gipangutana siya unsa ang iyang opinyon bahin sa debate kung ang mga aktor ba angay muapil sa politika o kinahanglan magpabilin lang sa ilang napili nga kahimtang.

Nagaingon siya nga ang mga aktor kinahanglan nga giya-an sa ilang tumong.

“Lahat ng tao ay may karapatan na tumakbo sa politika at maging opisyal. Kesyo artista ka o hindi artista. Ang tanong: Bakit ka nandyan at pupunta sa politika? Para ba talaga maglingkod o para yumaman dahil wala kang pinagkakakitaan?” matud niya.

Ang uban nga mga celebrities nga magpadayon sa 2025 mid-term elections naglakip sa mga batid nga aktor nga sila si Phillip Salvador, Nora Aunor, Marjorie Barretto, ug Ara Mina, samtang ang uban pang mga personalidad sa entertainment nga nag-apil sa politika nagtinguha sa reeleksyon. Ang ilang pagsulod sa politika bag-ohay lang nga nagpasugod ug debate kung ang mga artista ba angay mag-apil sa politika o magpabilin lang sa kahimtang sa ilang showbiz career.

Ang “Heneral Luna” nga bituon — nga nag-ingon sa mga sikat nga linya nga, “Bayan o sarili, pumili ka (Bansa o imong kaugalingon, pili-a)” — nag-ingon nga kung ang usa ka public official magkapangwarta samtang siya naa sa politika, nagpasabot kini nga wala siya nagbuhat sa iyang trabaho sa husto.

Sa interview, si Arcilla mismo miingon nga siya usab gi-offeran og daghang beses nga mosulod sa politika, apan iyang gi-turn down ang tanang mga tanyag.

“Nakarating ako sa edad na ito na tinanggihan ko lahat ng invitation sa akin. Nakatanggap ako at tatakbo pa nga dapat ako [bilang] konsehal sa Parañaque, na-save ako dun sa crisis na desiyon na ‘yun dahil naawa lang ako dun sa nagpipilit sa akin na congressman na sumama ako,”

Ang aktor nagbahin nga siya natabangan sa usa ka TV project sa panahon nga na, ug gi-emphasize nga sa iyang edad, wala na siya’y kusog para magdeal sa politika.

“Buti na lang na meron akong program nun sa TV na hindi pala ako pwedeng mag-campaign na habang ako ay nasa telebsiyon. Eh na-tape na ‘yun, hindi na pwedeng burahin ‘yung mga eksena ko at pagbinura ‘yun sira ‘yung buong kwento so I was saved by that particular incident in my life,” iyang giingon.

“So I was so thankful kasi talagang ayoko, ayoko ng politika. Nakarating ako sa edad na ito na napanindigan ko ‘yan at kung ako man ay magkaka-interes sa politika ngayon, wala na akong stamina sa edad kong ito,” dugang pa sa actor.

