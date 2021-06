Vice nagpasalamat sa Diyos sa pagdating ni Ion: Ang bait Mo binigyan Mo ako ng ganito…

ABOT-LANGIT ang pasasalamat ni Vice Ganda sa Panginoong Diyos dahil binigyan siya ng isang taong magmamahal sa kanya nang totoo — yan ay walang iba kundi si Ion Perez.

Feeling ng TV host-comedian, baka raw matinding lungkot ang nararamdaman niya ngayon sa personal niyang buhay kung wala si Ion sa kanyang tabi.

Baka raw napariwara o naging miserable na ang buhay niya kung hindi dumating si Ion na nagpapakalma sa kanya sa tuwing nabuburyong na siya.

“Ang saya ng puso ko. Masaya kami ni Ion. Masaya ako kay Ion. Masaya ako sa relationship namin and every day I say thank you to God, ‘Ang bait mo binigyan mo ako ng ganito.’ Paano kung wala ‘to?” pag-amin ng Phenomenal Box-Office star sa panayam sa kanya ni Ogie Diaz na mapapanood sa bagong vlog nito sa YouTube.

Dagdag pa niyang pahayag, “Anong lungkot ko ngayon kung wala akong ganitong katuwang? Anong lungkot ko ngayon na walang hahagod ng likod ko kapag umiiyak ako?

“Gaano kamiserable ang buhay ko kapag buryong na buryong ako tapos walang tititig sa akin para kumalma ako?

“Si Ion kasi hindi masalita pero kapag tumitingin siya akin tapos nakita ko na siya kumakalma na ako. Pinakalma niya ‘yung buhay ko,” sey pa ni Vice.

Nabanggit din ng TV host-comedian ang mga bagay na isinakripisyo at tinalikuran niya para lang sa relationship nila ng kanyang boyfriend.

“Dati di ba, gabi-gabi nga rampa ako nang rampa, so tinalikuran ko ‘yun. Pati paninigarilyo ko tinalikuran ko. Pag-inom, hindi na rin ako umiinom di ba?

“Hindi na ako gumigimik. Si Ion sapat na, totoo ‘yun. Sapat na ako kay Ion na nagtatrabaho ako nandiyan si Ion nakikita ko siya, okay na ako, hindi na ako rarampa,” lahad pa niya.

“This relationship is so valuable to me right now kaya iniingatan ko siya. As much as possible hangga’t kaya ko hindi ako papayag na magbukas ng pinto sa ano mang magdedelikado sa amin hangga’t kaya ko.

“Kung makakaapekto ‘yan sa amin and wala namang kakwenta-kwenta ‘yan, hindi ko na papayagan,” dugtong na chika pa ni Vice Ganda.