Julia Montes umaming super in love ngayon; ‘yes’ agad ang sagot kapag niyayang pakasal

ISANG nasusimigaw na “Yes!” ang sagot ng Kapamilya actress na si Julia Montes nang tanungin kung biglang mag-propose ang karelasyon niya ngayon.

Hindi man binanggit ang pangalan ng guy, naniniwala ang madlang pipol na ang Teleserye King ng ABS-CBN na si Coco Martin ang kanyang tinutukoy.

Sa isang panayam, inamin ni Julia na super in love siya ngayon ngunit talagang nakiusap siya na huwag nang pangalanan ang lalaking nagpapaligaya sa buhay niya.

“Actually, hindi ko kasi siya sasabihing secret. We just chose this path kasi we both believe na, ‘Ang atin, atin. Pumasok tayo sa trabahong ‘to na magulo. ‘Wag na nating paguluhin pati ‘yung atin,’” pahayag ni Julia sa chikahan nila ni G3 San Diego.

Pagpapatuloy pa ng rumored partner ni Coco, “There’s nobody…It’s just a personal choice. Personal choice namin ‘yun. And for us kasi talaga, naniniwala kami kapag ano kasing nandiyan, sisirain. Kapag hindi kayo, kapag magka-loveteam kayo, gustong maging kayo. Kapag kayo, pagsisirain kayo. So, might as well, ‘O, anong alam niyo?’ Okay, kung anong alam niyo, okay po. ‘Yun na lang,” paliwanag pa ng aktres sa nasabing panayam.

Hanggang ngayon ay hindi pa rin inaamin (at hindi rin nagdedenay) nina Coco at Julia ang tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon kahit pa ilang beses na silang nakitang magkasama together nitong mga nagdaang buwan.

Nito lang nagdaang Marso, kumalat ang mga litrato nila together na kuha sa airport at sa isla ng Boracay kung saan nagbakasyon sila ng ilang araw kasama ang ilan nilang kapamilya at kaibigan.

Sa tanong kung bakit until now ay ayaw pa rin niyang ibandera sa publiko ang pakikipagrelasyon niya sa maswerteng lalaki na kanyang tinutukoy, sabi ni Julia, mas okay daw ang ganitong set-up para iwas pressure at intriga.

“Siguro kasi sa buong buhay ko, hindi ako selfish. This time, gusto ko ‘yung akin, akin.

“Growing up, ang dami ng pressure. Pero ‘yung lumaki ka sa children’s show na parang siyempre lumalaki kaming may mga pressures, gusto ko sa aspeto ng buhay ko na ‘to, walang pressure.

“‘Yung taong involved, ako, ‘yun lang ‘yung… ‘yun lang ‘yung importante, ‘yun lang ‘yung–’yun lang ‘yung nagma-matter.

“Walang opinions ng ibang tao kasi hindi naman natin lahat mapi-please. And that’s my point of view na parang ‘wag na natin stress-in ‘yung sarili natin sa labas. Ito ‘yung atin so let’s just be happy and enjoy,” katwiran pa ng aktres.

Inamin din ni Julia na dahil sa relasyon niya ngayon sa taong tinutukoy niya ay mas naging open pa siya sa kanyang nararamdaman.

“Siguro ‘yun pala ‘yung pakiramdam na inaalagaan ka naman. Hindi lang ikaw ‘yung nagbibigay ng love. Meron ka nang nare-receive na love. Mas naging expressive ako.

“Mas expressive ako sa mga bagay na emotions, especially when it comes to the aspect of love, ’yung, ‘I miss you,’ ‘I love you,’ ‘yung hindi na ako nahihiya to take care of somebody.

“Dati kasi meron pang, ‘Baka isipin naman masyado akong ano.’ Or sa family ko, minsan–dahil nakalakihan namin na hindi kami sweet, ngayon mas sweet ako dahil sa love. So, ang laki ng difference,” sabi pa ng Kapamilya star.

At nang tanungin nga kung ano ang isasagot niya kapag niyaya na siyang magpakasal ng partner niya ngayon, ang mabilis na sagot ni Julia, “Yes, of course! I will not protect it naman if hindi.”