Coco, Julia sumabak na sa taping para sa ‘Ang Probinsyano’; Kakampi kaya o kalaban?

Viral ngayon sa social media ang pictorial nina Coco Martin at Julia Montes na pinost ng Dreamscape Entertainment head na si Deo T. Endrinal na may caption, “We are all excited! Coming very soon! Coco Martin & Julia Montes in FPJAP!”

Ang ganda ng mga pictorial ng CocoJuls dahil ang peg ay ang “Mr & Mrs. Smith” movie nina Angelina Jolie at Brad Pitt noong 2005 na super blockbuster at ito rin ang pelikula kung saan nagka-developan ang dalawa.

Para sa amin ay Mr. & Mrs Dalisay ang pictorial nina Coco at Julia at hindi na siguro kailangang ipaliwanag kung bakit dahil halata naman sa mga kilos at galaw ng kanilang mga katawan at sinasabi nila sa isa’t isa ay hindi na kailangang sabihing, ‘oo kami nga!’

Samantala, ngayong araw, Sabado ang first taping day ni Julia sa “FPJ’s Ang Probinsyano” sa isang magandang resort sa Ilocos Sur.

Nag-post si DTE ng video na naghahanda ang buong staff and crew. Binati pa ng staff si Julia staff ng, “Good morning Day 1.”

Sinagot naman ng aktes habang nakasandal sa golf cart, “Good morning day 1 (pinagdiinan), this is it.” At nasa background naman sina Angel Aquino at Shaina Magdayao.

Anyway, pinost naman ng supporters nina Coco at Julia na CocoJulBukayo at CocoJuls4ever ang eksenang naka-motor ang aktres at may nakasukbit sa likod niya.

Ang caption ay, “Mara the Slayer.”

Sa madaling salita, executioner or assassin ang karakter pala ni Julia kaya pala todo ensayo siya sa martial arts, pagbaril at pagmo-motor.

Halos lahat ng mga nababasa naming komento ay excited na sila sa paglabas ni Julia sa FPJ’s Ang Probinsyano.

Ang tanong, kakampi kaya o magiging kalaban siya ng Task Force Aguila?