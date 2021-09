Julia proud dean’s lister kahit busy sa Ang Probinsyano; nagpasalamat sa mga professor

IN FAIRNESS naman sa Kapamilya actress na si Julia Montes, hindi lang siya magaling na artista — isa rin siyang masipag at matalinong estudyante.

Maraming humanga at bumati sa rumored partner ni Coco Martin matapos bumandera ang bagong achievement niya sa pagiging college student.

Sa pamamagitan ng kanyang Instagram page, ibinahagi ni Julia sa madlang pipol na nakapasok siya sa dean’s list ng kanilang school.

Nag-aaral ngayon ng Business Administration Major in Marketing Management ang aktres sa Southville International School and Colleges.

Yes, pinagsasabay niya ngayon ang pag-aaral at pagte-taping para sa bagong season (ika-6 na taon) ng “FPJ’s Ang Probinsyano” ng ABS-CBN na pinagbibidahan nga ni Coco.

Sa inilagay niyang caption, todo ang pasasalamat ng aktres dahil kahit na bumalik sa siya sa pag-aartista ay nagagawa pa rin niyang pagtuunan ng pansin ang pag-aaral at nakakuha pa nga ng matataas na grades.

“Gusto ko lang po magpasalamat kay GOD sa lahat ng blessing na binibigay Niya sa akin na nakakapag-aral po ‘ko habang nagtratrabaho…

“Thank you sa family ko, sa mga professor ko at sa lahat ng mga taong nagmamahal sa akin dahil kayo po ang inspiration ko para matupad lahat ng dreams ko. Thank you, God,” pahayag ni Julia.

Bumuhos naman ang positibong komento at pagbati kay Julia mula sa mga netizens, kabilang na ang mga kapwa niya celebrities tulad nina Angel Locsin, Jodi Sta. Maria, John Prats, Maxene Magalona at Isabel Oli.

Kung matatandaan, Setyembre noong nakaraang taon bumalik sa pag-aaral si Julia sa kabila ng patuloy na banta ng pandemya. Ibinalita rin niya ito sa isa niyang IG post

“This is how I turn a crisis into an opportunity, doing things I’ve always wanted now that I have the luxury of time,” aniya.

Gabi-gabing napapanood ngayon si Juliq sa “FPJ’s Ang Probinsyano” kung saan gumaganap siya bilang si Mara, ang bago at sinasabing “huling” leading lady na ni Coco sa serye.