‘Flower’ ni Beauty Gonzalez nag-viral, asawang si Norman Crisologo na-shock: ‘What flower are you talking about?’

NAKAKALOKA talagang kachikahan ang Kapuso actress at celebrity mom na si Beauty Gonzalez, as in wala rin siyang kaplastikan sa katawan.

Nahingan kasi ng reaksyon si Beauty sa nag-viral niyang Instagram post kamakailan kung saan makikita siyang naka-two piece bikini na kulay pink habang may hawak na mga bulaklak.

Ipinuwesto niya ang isang bungkos na pink roses sa kanang bahagi ng kanyang mukha at ang isang bungkos naman ay nasa ibaba na tumatakip sa kanyang “harapan” (private area).

Kuwento ni Beauty, may go signal naman daw ang ginawa niyang pasabog na pictorial mula sa asawa niyang art curator na si Norman Crisologo kaya wala silang naging problema rito.

At inamin din ng Kapuso star na suggestion niya ang nasabing tema ng photoshoot at natutuwa naman siya dahil maraming netizens ang pumuri rito, pati na rin ang mga kaibigan niya sa showbiz.

“It was my idea. I was like, ‘What am I gonna do with these flowers? Okay, I’ll put a flower here (sa ulo at mukha) and a flower there (private part).’ I don’t know. Natawa ako doon,” humahalakhak na chika ni Beauty sa mediacon ng bago niyang endorsement, ang Hey Pretty Skin.

Si Beauty ang kauna-unahang celebrity endorser ng nasabing beauty brand na pag-aari ni Anne Barretto na siyang nagpakilala sa aktres sa naganap na media launch last Friday, April 14.

Naichika rin ni Beauty ang naging usapan nila ng asawa patungkol sa kanyang “sexy flower” photo na naging hot topic sa social media ng ilang araw.

“Well, sabi ko, ‘Baby, my flower went viral.’ Sabi niya, ‘What do you mean? What flower are you talking about?’ Sabi ko, ‘Not my flower, flower, hello! I’m talking about the flower photo!’” ang natatawang dialogue ng aktres.

Sey ni Beauty, napakaswerte talaga niya sa kanyang mister dahil bukod sa mabait at responsable, napaka-supportive rin nito sa lahat ng kanyang proyekto.

“My husband is very funny at the same time hindi naman siya ‘yung tipo ng lalake na seryoso. He’s very open and kind. Actually he was the one who insisted me to post that photo ’cause he really likes it.

“Ako nahiya ako mag-post ng sexy photos pero kapag sinabi na ng asawa ko mag-post, siyempre, post naman ako kasi mas naniniwala naman ako sa kanya,” aniya pa.

Dagdag chika pa ni Beauty, si Norman din ang kumukuha ng kanyang mga litrato kapag nagbabakasyon sila sa iba’t ibang lugar.

“It’s the greatest gift a husband can give you, to get a photo of you at your most beautiful moment in your life. So when I’m 50, I could look back at it. Wala pa akong nahanap na lalake na ganon so sobrang thankful po ako sa kanya,” sey ni Beauty.

Samantala, pormal na ngang ipinakilala si Beauty bilang brand ambassador ng Hey Pretty Skin sa pangunguna ng CEO nitong si Anne Barreto sa isang mediacon last Friday.

“We would like to welcome Ms. Beauty Gonzalez to our family. We are very excited to work with her, and we are just elated that she accepted our invitation to become our first-ever celebrity endorser,” pahayag ni Anne.

