Kiray may nakakalokang kuwento matapos regaluhan ng P1-M ang ina: ‘Proud ako na mukhang pera mama ko!’

TAWA kami nang tawa sa mga pinagsasabi ng Kapuso comedienne na si Kiray Celis sa panayam sa kanya ng “Fast Talk with Boy Abunda” nitong nagdaang Biyernes, May 26.

As in talagang tinawag niyang “mukhang pera” ang kanyang inang si Merriam Celis pati na ang lahat ng mga nanay na siyang nag-aalaga at nagpoprotekta sa kanilang pamilya.

Napag-usapan kasi nina Kiray at Tito Boy Abunda ang tungkol sa relasyon nila ng kanyang boyfriend na si Stephan Estopia pati na ang nakakalokang kuwento sa pagbibigay niya ng P1 million sa kanyang nanay.

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

Chika ng komedyana, bago niya regaluhan ng isang milyon si Gng. Merriam ay ayaw siyang payagan nito na lumabas kasama ang kanyang dyowa pero bigla na lang daw nagbago ang ihip ng hangin.

“Bago ko bigyan ng one million, sabi ng mama ko, ‘bawal kayong lumabas ha, kayong dalawa bawal, bawal.’

“Nu’ng nabigyan ko na ng one million, Tito Boy, sabi niya, ‘Kelan kayo magpapakasal?’ Ganu’n! Iba nagagawa ng pera!” sey ni Kiray na ikinaloka at ikinahagalpak ni Tito Boy.

Hirit pa ni Kiray, “Mukhang pera talaga mama ko, hindi, proud ako mukhang pera mama ko, but in a good way naman.”

“Seryoso ‘yan, ang mga nanay, mga mukhang pera. Kasi sila ang nagpo-provide para sa buong pamilya.

“Sila ang nagha-handle ng pagkain, kung nangungupahan, pambayad ng upa, ‘di ba? Ganu’n ko iniidolo ang mama ko pagdating sa pera kasi kaya niyang dalhin ang buong pamilya,” paglilinaw pa ng aktres.

Reaksyon naman ni Tito Boy sa sinabi ni Kiray, “Masakit pakinggan ‘yung mukhang pera, mahalaga ang pera sa mga nanay because they take care of the home.”

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

Samantala, nabanggit din ng komedyana at social media influencer kung anong plano ng nanay niya sa iniregalo niyang P1 million.

“Kasi po this year nabigyan ko ng dalawang lote ‘yung mama ko, and ‘yung dalawang lote na ‘yun…’yung una napagawa niya agad, so naghihintay lang siya ng pera para mapagawa ‘yung bagong lote, so ‘yan na.

“Pero hindi pa ‘yun sabi nga ng mama ko kulang pa raw e, actually kulang naman po talaga ‘yun para sa pagpapagawa,” dagdag pang chika ni Kiray.

RELATED STORIES

Kiray Celis’ face tattooed on BF’s chest: ‘Walang sisihan ha?!’

Kiray pinaiyak ang kapatid, sinorpresa ng VIP Blackpink concert ticket