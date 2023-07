Raffy Tulfo nipakgang sa ‘pagdiscriminate’ sa Makati Police chief ni Awra: Sayop ka diha, sir … ayaw ana

Si Senador Raffy Tulfo nakigcoordinate sa Makati Police Station kabahin sa kahimtang sa artista nga si Awra Briguela nga sa pagkakaron gidetain human maapil sa usa ka kagubot sa Poblacion, Makati.

Sa iyang programa nga “Wanted sa Radyo”, nakigistorya ang senador ngadto ni Police Colonel Edward Cutiyog nga hepe sa kapulisan sa Makati City Police Station.

Bisan pa og nakasabot si Tulfo sa trabaho sa kapulisan nga pagmintinar sa peace and order sa usa ka lugar ug pagdakop sa mga tawo nga apil sa rumble, nangutana kini kung giapil ba sa pagdakop nila ang mga lalaki nga niharass sa mga amiga ni Awra.

Walay reklamo nadawat

Suma sa pulis, wala sila’y nadawat nga reklamo mahitungod sa nahitabo sa pagpanggrope o pagpanghimas ug base sa imbestigasyon sa kapulisan nanayaw kuno sa sud sa bar ang duha ka grupo ug sa dihang nahubog na gamay giduol kuno niya (Awra) ang complainant.

“Noong medyo nakainom na itong si Awra, pinuntahan itong victim at pinipilit itong hubaran para matignan ang katawan… Noong nasa harap na sila ng establishment bar na iyon ay sinundan sila ng grupo led by Awra and then pinagpupunit ang kanilang damit. And then sinira siya, and then nahulog, and then pinagtatadyakan ng ibang kasamahan. Yun po ang nangyari,” matud pa sa pulis.

Gipangutana pod ni Tulfo kung unsay rason nga naagresibo si Awra nga iyang hubo-an ang usa ka lalaki.

Senador Raffy Tulfo nipakgang sa hepe

Nitubag pod ang hepe sa Makati Police Station, ““E alam mo naman, si Awra is gay. Gusto niyang makita ‘yung magandang katawan.”

Mao rag wa magustohi sa senador ang maong tubag sa pulis ug iya dayon kining gipakgang.

“Ay hindi , sir. Mali ka dyan, sir. Huwag, sir. Huwag ganoon. Palibhasa gay, gusto makita agad ang katawan ng isang lalaki?,” matud pa ni Tulfo.

Niingo si Tulfo nga, “Siguro may pinagmulan yung kaguluhan. Paano n’yo po nalaman na nagsasabi ng totoo itong complainant na pinaghuhubad siya ni Awra?”

Imbestigasyon base sa statement sa lalaki

Nitubag si Police Colonel Cutiyog nga mao daw kini ang statement sa nireklamo batok ni Awra.

“Opo, statement po ng complainant ‘yun, sir. Dapat pakinggan mo rin ang statement ng inirereklamo. Hindi porke may sinabi ang complainant, bible truth agad na tatanggapin n’yo. Kasi Sir masama ‘yun. Para bang gustong hubaran itong si lalaki at noong staw magpahubad kinamlot nya. Parang hindi po kapani-paniwala,” matud pa ni Tulfo.

Niingon ang pulis nga gibasehan ra nila sa imbestigasyon ang statement sa complainant. Gipakgang dayon kini sa senador nga niingon nga kinahanglan ta gyod pangayoan pod ug statement si Awra kay pareho sila nga naapil sa kagubot nga nahitabo ug kinahanglan ta dakpon pod ang complainant.

Wa mocomplain

Apan niinsister ang pulis ngadto ni Tulfo nga way nicomplain sa kampo ni Awra, mao to nga wala mapriso ang mga lalaki.

Niingon pa gyod ni nga wala silay problema kung mo-complain kuno si Awra.

Mao rag giangkon ang kapulisan nga wa nila pangutan-a si Awra kung gusto pod ba siya moreklamo tungod sa tubag niini nga, “Yes po. Sige po. Gagawin po namin.”

Raffy Tulfo : Let fiscal decide

“And then let the fiscal decide kung sino ang nagsasabi sa kanila ng totoo base sa mga impormasyon na makakalap ng korte,” matud pa ni Tulfo.

Niingon pa ang senador, “Kasi parang dini-discriminate n’yo. Palibhasa gay agad agad magre-request sa macho na maghubad at noong hindi pumayag na maghubad ang macho, kakamlutin. Parang discrimination maman yan sa LGBTQ community.”

Nimaymay pa gyod si Tulfo sa kapulisan, “Next time po maging patas po kayo at huwag po kayong mag-discriminate.”

