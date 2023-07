Marian wala gyud makahunahuna nga magparetoke: ‘Wala naman, thank You, Lord! OK naman ako’

Kun maghisgot ta og usa ka female celebrity nga “natural” kaayo ang kaanyag, kana wala nay lain pa kun di si Marian Rivera.

In fairness, bisan og nagka edad na ang GMA Primetime Queen, misamot na hinoon ang kagwapa niini ug mura pud kini og usa ka bampira nga wala gyud matiguwang.

Sa presscon sa beauty company nga BlancPro nga gipanag-iya sa entrepreneur nga si Rhea Anicoche-Tan, gipa ila-ila si Marian isip unang celebrity ambassador niini. Sa maong panagtigum gipangutana ang Kapuso aktres kun miabaot ba sa punto nga nakahuna-huna sya nga magparetoke.

“Wala naman! Thank You, Lord! Wala naman! Napaisip tuloy ako, wala naman! Okay naman ako,” nagkatawa nga chika sa asawa ni Dingdong Dantes.

Dugang ni Marian nga wala gyud unta siya mag ambisyon nga makasulod sa showbiz, “Hindi ko naisip o sumagi sa isip ko na mag-aartista ako, di ba? Parang gusto ko lang commercial model. Mag-commercial-commercial lang, sa magazines.”

“E, nabigyan ng pagkakataon, sinuwerte, siguro pinalad. So, nagtuluy-tuloy lang, from there, siyempre in-embrace ko na yun. Sabi ko, ‘Ay, mahal ko pala ang mag-artista. So du’n na nagsimula at nagtuluy-tuloy,” dugang ni Yanyan.

Sa laing bahin, gipangutana usab si Marian kun giunsa niya pag tudlo ang self-love ug self-acceptance sa iyang mga anak, labi na kang Zia nga may kaugalingon na nga pang huna-huna.

“Siguro ako as mom niya, mas maganda siguro na sinasabi ko sa kanya na you need to love yourself. At kailangan nakikita din yung bata na ina-accept mo siya sa kahit anong pamamaraan.”

Saysay pa niya nga importante gyud kaayo ang pag agak sa mga ginikanan samtang nagtubo ang ilang mga anak, “Kasi ang bata ay bata. At kahit na may mga kulit factor talaga yan. May mga pagkakataon na minsan, ‘Hmmm, sobra na.’

“Pero hindi ibig sabihin na hindi natin sila tatanggapin. Kasi as a parent, as a mother, nandito ako para sa kanya. Hindi para i-correct, kung hindi i-accept ko kung sino siya,” dugang ni Marian.

“The mere fact na in-accept mo yung bata kung sino siya, magkakaroon siya, magkakaroon siya ng kumpiyasa para sa sarili..Siguro yung, unti-unti, gradual. Kasi bata pa naman, so iba-iba yung nakikitang tao.”

“Ang mahalaga yung parents, both, kami ni Dong, nasa likod nila kami no matter what. Kakampi nila kami at love namin sila” matud niya.

