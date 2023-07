Jose Manalo, Wally Bayola pinaglaruan sa noontime show ng TVJ: ‘Jurassic’ siya at hindi nakakatawa

SOPHOMORIC para sa amin ang pagbabalik ng noontime show which starred Tito, Vic and Joey (TVJ) last week.

Ang production numbers ay so so lang and the jokes were almost “Jurassic” (outdated) at hindi nakakatawa.

What were bothered ay ang isang skit na slapstick ang pagkaka-deliver. Parang pinaglaruan sina Wally Bayola at Jose Manalo.

Mapanakit ang comedy skit which involved them and Vic. Imagine, nilagyan ng bulaklak sa ilong ang dalawa at nilagyan ng makapal at malapad na parang rubber band sina Jose at Wally sa kanilang mga braso tapos hinigit ito ni Vic.

Dinig na dinig mo ang lakas ng pagkakahigit at alam na alam mong nasaktan ang dalawa. Hindi nakatatawa ang ganoong senaryo. Hindi ito nakatatawa dahil may nasaktan sa ngalan ng komedya.

Ito ba ang bago sa naturang noontime show? What kind of a joke is this? Very slapstick, right?

The show started in a very festive ang mood. Ang daming gimik sa una pa lang. Inabangan ang van na maglalaman sa mga hosts ng show.

Ang daming van na dumaan, may truck pa nga, pero ang tagal dumating ng mga hosts. Nang finally ay dumating na sila, nagkagulo ang mga fans. Talagang tili sila nang tili.

Actually, mga junior hosts ang unang dumating na kinabibilangan nina Allan K, Wally Bayola, Jose Manalo, Paolo Ballesteros, Maine Mendoza at iba pa.

Sumugod na kaagad sila sa stage at nag-perform. Upbeat ang unang kanta, then, nag-slow music, and then balik sa upbeat.

Finally, dumating na ang TVJ, nag-walk sa hallway ng studio at may voice over pa. Slightly ay napaiyak ang tatlo as they were ushered on stage.

Hindi rin naman exciting ang unang production number ng tatlo pero marami sa audience, mostly the families of the Sottos at pamilya ni Joey de Leon ang makikita sa audience na napaiyak while some were teary-eyed lang.

Special guest si Sharon Cuneta na kumanta ng hit niyang “Bituing Walang Ningning.” Sadly, sablay ang kanyang spot number dahil hindi niya na-reach ang high notes ng kanta.

Nagpasintabi siya at sinabing wala siyang practice. Obviously, she did it for the love kina TVJ.

What’s nakakaloka is habang kumakanta si Sharon ay nagbalot ng pagkain sina Wally at Jose. Very in kasing joke iyong pagbabalot ng pagkain sa handaan while Bituing Walang Ningning is being played lalo na sa stanza na “Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal”.

Hindi na bago ang joke na iyon na ginawa pa sa isang commercial ng isang softdrink.

