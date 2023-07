Ricci Rivero pwedeng kasuhan ni Andrea Brillantes ng 'Violation Against Women And Children' kung...

HANGGANG ngayon ay hot topic pa rin ang revelation ng basketbolistang si Ricci Rivero sa pag-amin niyang umuuwi sa kanila si Andrea Brillantes noong magkarelasyon pa sila.

Base ito sa panayam ni Ricci sa “Fast Talk With Boy Abunda” kamakailan na kaya raw siya nagsalita ay dahil kaliwa’t kanan na ang pambabash sa kanya na pati pamilya niya ay apektado na.

Hindi diretsong sinagot ni Ricci ang terminong live-in nang tanungin siya tungkol dito, “Siguro Tito Boy from time to time we do, pero ang gusto kasi ni Tita (nanay ni Andrea) is for her to go home din.

“And ‘yun din naman ang sinasabi ko, ayoko rin na at this early age gusto ko mag-focus ka rin sa industry mo, sa work mo sa goals mo, ako kailangan ko ring mag-focus sa akin. Pero there are times na we do sleep together,” sabi ng basketbolista.

Ito ang masasabing red flag ni Ricci dahil nagkuwento siya ng personal life nila ni Andrea bagay na hindi dapat kaya naman sinasabihan siya ngayon na lalaking “kiss and tell.”

At dahil sa kadaldalan ni Ricci ay posible raw siyang makasuhan, base sa pananaw ni Atty. Claire Castro. Tinalakay kasi nila ito ng Radyoman na si Rod Marcelino sa programang “Batas with Atty. Claire Castro” na napapanood sa YouTube channel niya.

Si Atty. Claire ay dating anchor ng DZMM noong may prangkisa pa ang ABS-CBN. Sabi ng abogada, “Siguro kung may namba-bash sa ‘yo, e, di tanggapin mo. Part of life na uso bashing ngayon. Sabi nga kapag may basher ka sikat ka na.”

Say naman ni Ginoong Rod, “Sa showbiz kasi ganu’n ang mangyayari hindi lahat pabor sa ‘yo dahil pare-pareho kayo na may mga sumusuporta na tinatawag na mga fans.”

“Kaya sa akin lang ikaw ang lalaki, ikaw na ‘yung magpakatatag, ‘yung puso mo dapat maging bato sa basher kasi ‘yung babae (Andrea) hindi nagsasalita, eh,” opinyon ni Atty. Claire.

Sinabi naman din kasi ni Andrea na nagmahal siya ng totoo at hanggang ngayon ay dumadaan siya sa proseso ng pagmu-move on.

Sa pagpapatuloy ni Atty. Claire regarding sa panayam ni Ricci kay Kuya Boy, “May mga revelation siya na (para) sa akin as a mother nakakapantig ng tenga. Unang-una pinapalabas niya na hindi siya ang may fault, parang sobra na at ang may kasalanan si Andrea kahit hindi mo sabihin iyon pa rin ang dating.

“E, for a guy na mag-pinpoint ka sa babae na siya ‘yung mali na hindi naman nagsasalita ‘yung babae napaka-ungentleman ng dating.

“Tapos ito pa partner (Rod), kasi tinanong siya kung nagli-live in sila. Imagine…(ipinakita ang video interview ni Ricci). Tapos tinanong kung did you try to win her back tapos sabi niya, ‘no.’ Wow, ang pogi mo! Ang pogi mo talaga.”

Ipinakita rin sa video ang sagot ni Ricci tungkol sa babaeng nadatnan ni Andrea sa condo unit niya bagay na itinanggi ng binata at sabi niya, ‘hindi po sa akin ‘yung girl. May friend ako na papunta ng midnight or madaling araw tapos hindi ko naman alam na may kasama siya.’

“’Yung word niya partner, ‘hindi akin ‘yung girl.’ Ano ito possession? Ano ang turing niya sa girl, pag-aari mo, hindi akin ‘yan, sa kaibigan ko ‘yan. E, sa akin lang partner kung totoo na hindi sa iyo ‘yun. Kaya marami kang basher kasi nagdaldal ka, e, si Andrea hindi naman nagsasalita,” paliwanag ni Atty. Claire.

At dahil sa kadaldalan ni Ricci ay natanong ni Ginoong Rod kung puwedeng mag-file ng kaso.

“Kung saka-sakali kasi nasaktan siya (Andrea) ‘yung ginawa ni (Ricci) ‘yung revelation napahiya siya sa national TV ‘to partner. Hindi lang dito telecast ‘yan meron na sila sa buong mundo through social media. Kung sa tingin ng panig ni Andrea na medyo naabuso puwede ba siyang mag-file ng legal action dito?” tanong kay Atty. Claire.

“Sa akin partner ganito, ‘yung sobrang revelation na ginawa ni Ricci na ang dating napaka-kiss and tell mo, e, parang private relationship n’yo ‘yan, eh.

“Sa ating mga Pilipino kasi partner hindi pa tayo ganu’n ka-liberated to accept the live-in situation especially sa itsura ni Andrea na mukhang bata hindi pa siya na hindi pa accepted tapos wala namang sinasabi si Andrea about that tapos you put Andrea on the spot, on that issue na ikaw naman ang may kagagawan.

“Partner kung si Andrea ay makakaranas ng mental and emotional anguish, public ridicule (humiliation) papasok ito sa Violation Against Women And Children (VAWC) Section 5 ito partner paragraph (i), “Causing mental or emotional anguish, public ridicule or humiliation to the woman and her child, including, but not limited to, repeated vermal and emotional abuse, and denial, of financial support or custody of minor children of access to the woman’s child/children.

“Kaya puwede siyang makasuhan. May mga bagay-bagay na akala ninyo tama ang ginagawa n’yo, para kayo ‘yung maging malinis sa mata ng ibang tao tapos nagpu-put down kayo especially babae pa ‘yung pinu-put down mo. napaka-ungentleman.

“Again, hindi namin dyina-judge si Ricci as a whole, hindi ‘yung pagkatao niya. Dyina-judge namin siya sa ginawa niya, iyon lang kasi baka naman mabait siya sa ibang tao pero this time, hindi siya gentleman naging kiss and tell siya.

“Pag ganyan ba ang magiging boyfriend mo, makakatuwaan mo ba? So, hindi okay sa akin, so, kung ako si Andrea sasampahan ko ito ng violations against women and children causing emotional anguish,” mahabang paliwanag ni Atty Claire.

Nabanggit din na kung sakaling nag-cheat si Ricci during the relationship ay puwede pa ring kasuhan pero depende kung paano ito ire-relay ni Andrea sa prosecutor na hahawak ng kaso if ever magsampa nga siya.

Bukas ang BANDERA sa panig nina Ricci at Andrea o ng kampo nila tungkol dito.

