Baron Geisler hindi kailanman nagsisi na pinakasalan si Jamie Evangelista: ‘Thanks for bearing with me, I love you!’

SA kabila ng napakaraming pagsubok na kanilang pinagdaraanan, solid na solid pa rin ang relasyon ng mag-asawang Baron Geisler at Jamie Evangelista.

Muling ibinandera ng Kapamilya actor ang kanyang pagmamahal kay Jamie sa pamamagitan ng birthday message niya rito na ibinahagi niya sa social media.

Kamakalawa, July 14, ipinagdiwang ni Jamie ang kanyang kaawaran kaya naman nag-post si Baron sa Instagram ng kanyang birthday message kalakip ang kanilang mga litrato together.

“We have been through heaven and hell together, but God always finds a way for us to make it.

“And I never even once regret being your partner in life, I am grateful for you. Thanks for bearing with me. I love you, and happy birthday, Jamie, my love,” ang inilagay na caption ni Baron.

Ikinasal sina Baron at Jamie noong 2019 at biniyayaan ng isang anak, si Talitha Cumi na tatlong taong gulang na ngayon.

Matatandaang nagkaroon ng relapse ang aktor sa pagiging alcoholic na nakaapekto sa pagsasama nila ni Jamie. Ngunit hindi siya iniwan at binitiwan ng asawa hanggang sa unti-unti na nga niyang maibalik sa normal ang lahat.

“She’s my rock eh. Aside from God, she speaks the truth with love, she gives me tough love when I need to hear it.

“And siya yung barometer, kapag nakikita kong nagsusungit, ‘yun na agad ang iniisip ko, what am I doing wrong? Let me count, let me do my daily reflection and daily inventory.

“Siya ang barometer ko kung nasa tama ako, pag happy siya okay, then I’m cool, I’m cool,” aniya pa.

