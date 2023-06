Baron Geisler kuntento na sa iyang kinabuhi, malipayon na sa Cebu kuyog ang iyang pamilya: That’s where God transformed me…

Happy and contented.

Mao kini ang paghulagway sa beteranong actor nga si Baron Geisler sa Cebu nga diin kuyog niya ang iyang pamilya.

Karon lang bag-o dunay gihatag nga update sa kinabuhi si Baron human niya gikumusta ang TV host nga si Boy Abunda sa iyang programang “Fast Talk.”

Mao ni ang pangutana niya ni Tito Boy, “How is life in Cebu?”

Ningtubag sad ang aktor, “Life in Cebu is very laid back and I’m just in love with Cebu.”

“That’s where God transformed me and that’s where I met my wife as well,” matud pa niya.

Gipasabot pa niya, “Kasi 30 minutes away nasa beach ka na, 30 minutes away nasa bukid ka na.”

Gihisgotan pod niya nga gawas sa maanindot nga talan-awon, daghan siya nga nasugatan nga mga tinuod nga mga tawo nga nahimo niyang tinuod mga mga higala.

“People there are direct. Parang hindi sila plastic,” matud pa ni Baron.

Nidugang pa siya nga “Mga Cebuanos parang pag hindi ka gusto, parang ayaw sayo. Pero kapag nagustuhan ang attitude mo, they will embrace you.”

“So I would say that I’m already an adopted son of Cebu. I have so many real friends in Cebu,” matud pa sa aktor.

Ang sunod nga pangutana ni Tito Boy niya mao nga kung malipayon ba siya karon sa iyang kinabuhi.

Niiangkon ang beterano nga aktor nga kuntento na siya sa iyang kinabuhi, ilabi na nga padayon nibubo og grasya ang Diyos di lang sa iyang pamilya ug mga higala, kun di sa iya pod nga karera.

“From the grace of God because I have a beautiful wife, beautiful kids and I have real friends and then my career is blooming again,” niingon si Baron.

Matud pa sa beteranong aktor nga si Baron, “You know, I don’t deserve all of these things Tito Boy, but for some reason bliness ako ulit ng ating creator.”

