Kris Aquino gibutyag ang mga rason kung ngano nga nagkabuwag sila si Mark Leviste

Giusa-usa sa Queen of All Media nga si Kris Aquino ang mga rason kung ngano nakadesisyon siya nga undangon na ang ilang relasyon ni Batangas Vice Governor Mark Leviste.

Nagpost niadtong Hulyo 17, si Kris sa iyang Instagram account og usa ka litrato nga kuyog niya ang mga anak nga si Joshua ug Bimby, apil na niini ang taas niya nga mensahe kabahin sa iyang lovelife.

Ang caption ni Kris sa iyang IG post kay mao ni, “Kuya isn’t wearing a turban, that’s my sleep mask… The reasons i refuse to give up… and the TRUTH i owe you (i forgot to say thank you in the art cards to marc @markleviste for staying until bimb was a day away from finishing his medicine).”

Sa duha ka notes nga apil sa litrato ni Kris ug sa iyang mga anak, gieksplikar sa TV host-actress kabahin sa nahunong niyang love story ni Mark nga niabot gyod sa punto nga nadayon ang ilang panagbuwag nga nakapakurat sa ilang mga pamilya, higala, ug mga tagasuporta.

“I gave you a cleansed version of why I ended my relationship with Marc. I didn’t lie when I said a long distance relationship is difficult.

“BUT I saw he has many dreams left to fulfill and many obligations to the people who gave him their vote.

“Sadly, I’m in the battle of my life precisely because I’m doing all I can to save my life because my 2 sons still need me,” matud pa ni Kris sa iyang mga IG followers.

Miangkon pod siya nga tawo ra pod siya ug di niya makaya nga makit-an nga samtang nagantos siya, si Mark pod kay nag-enjoy sa iyang kinabuhi.

“I’m realistic enough that Marc has a life beyond trying to help take care of me. I apologize for seeming selfish but why I will add stress in my life when I see his posts enjoying himself when I am suffering 8,000 miles away?

“If we had tried to stay together as a couple, the ending would still be the same, tao rin ako na mapipikon at magtatampo dahil mararamdaman kong, hindi ba nya naisip ang hirap na pinagdaanan ko?,” matud pa ni Kris

Bisan pa aning tanan, gisiguro sa TV host nga di siya mosulti og bisan unsa nga kanegahan kabahin ni Mark. Mao nga gisiguro nako nga sa ako maggagikan kay nakita ug nabati nako nga di pa siya andam sa responsibilidad sa usa ka seryoso nga relasyon kuyog ang usa ka babaye nga nadawat na ang realidad nga ang kinabuhi niya karon kay gipahuwam lang nga mga oras sa Diyos.

“Pareho kaming may karapatan na mabuhay sa paraan na pinaka-payapa ang mga puso namin.”

“I’m keeping my word that he will never read nor hear me saying anything negative about him because what for. We’re not enemies, we just weren’t meant for each other,” matud pa ni Kris.

Sa comments section, nibilin pod og mensahe si Mark, matud pa niya, “Love, love, love you all (three yellow heart emojis).