Katrina Paula kay Sabrina M: ‘Ako nagpagawa ng pustiso n’yan paglabas sa kulungan, pati bra at panty…tapos ngayon idedemanda pa niya ‘ko?!’

BUKOD pala kay Katrina Paula ay kasama rin sina Nanay Cristy Fermin, Ogie Diaz at Claudine Barretto sa mga kilalang personalidad sa idedemanda ng dating sexy star na nagbabalik showbiz na si Sabrina M.

Ito ang tinalakay nina Nanay Cristy Fermin at Romel Chika sa programa nilang “Cristy Ferminute” kaninang tanghali sa Radyo 5 92.3 TRUE FM.

Ang ugat ng planong asunto ni Sabrina M ay nang palagan ni Katrina Paula ang pahayag nitong naging karelasyon niya ang namayapang aktor na si Rico Yan nang magpa-interbyu siya kay ‘Nay Cristy sa “CFM” kamakailan.

Natalakay din nina Ogie at Mama Loi sa vlog nilang “Showbiz Update” na naka-upload sa YouTube channel nila na hindi totoong nagkaroon nga ng relasyon sina Sabrina at Rico.

“Anak-anakan” ni Ogie si Rico noong nabubuhay pa kaya more or less ay may alam siya sa buhay showbiz nito kaya nagbigay ng opinyon niya ang talent manager-content creator kung ano kanyang ang alam sa kanila ni Sabrina M.

At may nabanggit din si Ogie na may source siya na tinanong si Sabrina kung bakit niya nasabing naging dyowa niya si Rico at sagot daw ng dating sexy star, “Hayaan mo na.”

Sabi pa ni Ogie, sana raw huwag nang gumamit ng patay sa pagbabalik nito sa showbiz. May pelikula kasi ngayon si Sabrina M at nakausap siya ng reporters sa naganap na mediacon.

Going back sa nasabi ni ‘Nay Cristy, “Ang sama-sama lang ng loob ni Katrina Paula sabi niya, ‘yung magpakatotoo ka, ikaw pa masama!’ Kasi nga balitang-balita na kakasuhan kami nitong si Sabrina, si Ogie Diaz, ako, si Claudine (Barretto), si Katrina at kung sinu-sino pa.

“Sabi nga ni Katrina, ‘ano bang klaseng tao ito? Lahat ng pakikisama, lahat ng pang-unawa ginawa ko na para sa kanya.’”

Naikuwento ni Katrina kay Nanay Cristy na noong nakalabas na ng kulungan si Sabrina M ay, “Ako nga nagpagawa ng pustiso n’yan nu’ng lumabas siya sa kulungan. Pati ang bra at panty niya, ako rin ang nagbigay tapos ngayon idedemanda pa niya ako?

“Alam mo Romel kung minsan talaga hindi bale na hindi tayo magbigay ng ngiti kung kasinungalingan naman ang katapat. Hindi baleng mainis basta’t magpakatotoo tayo, di ba?” aniya pa.

Say naman ni Romel Chika, “Nakakalungkot lang ‘Nay na binigyan naman ng pagkakataon ni Katrina si Sabrina pero wala dahil pinanindigan nito talaga na mayroon siyang gustong ihayag na aabangan natin kung anuman ‘yan.”

Pagpapatuloy pa ng manunulat at host, “E, tinanong nga niya (Katrina), sabi niya, ‘Sab saan ba nanggaling ito na nagkaroon kayo ng relasyon ni Rico Yan ng two years? Wala namang ganito? Nagalit na sa kanya.

“At meron pa raw salita si Sabrina na hindi raw siya natatakot kung makulong siya ulit. Parang ganu’n ang pinaano (pinalalabas). May kayabangan, ‘yung kaangasan na ganyan hindi tayo dadalhin sa maayos na paraan niyan, hindi tama.

“Kung ayaw mong umamin na ika’y nagkamali, so be it. Mapipilit ka ba namin na pabulaanan ang mga kuwento mo, gawin mo na lang ang gusto mo. Pero ito lang ang masasabi namin, katotohanan pa rin ang maghahari sa bandang huli,” aniya pa.

Samantala, may larawang post naman si Sabrina M sa kanyang Facebook account kaninang tanghali kasama ang mga abogado niya Ang caption ay, “Tapos na ba kayo? Kami Naman!

“Sumawsaw ka para Kasama ka.

“3 araw na ultimatum…

“3 iniharap ko na abogado.

“Ngayon 4 na sila,

“Baka 4 na kaso or 4 ang may kaso?”

Nagpadala naman kami ng direct message kay Sabrina sa pamamagitan ng Facebook messenger pero hanggang matapos naming sulatin ang balitang ito ay hindi pa niya nasi-seen ang mensahe namin.

Nananatiling bukas ang BANDERA sa panig ni Sabrina M tungkol sa isyung ito.

