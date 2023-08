‘Eat Bulaga’ baka magbabu sa GMA, Paolo posibleng mag-resign, Isko babalik sa politika – sey ng Tarot cards

BINALIKAN ni Romel Chika si Mamu Gloria Escoto, kilalang Prophetic Witch na taga-Cabanatuan City para basahin ang kapalaran ng ilang celebrities ngayong Ghost Month.

Hiningan niya ng reaksyon base sa nabasa nito sa Tarot Card kung kumusta at ano ang nakikita at nababasa niya sa buhay ng mga kilalang personalidad sa tinatawag na Ghost Month simula Agosto 16 hanggang Setyembre 14, 2023.

Nasulat namin dito sa BANDERA noong Disyembre 25 at 29, 2022 ang mga hula ni Mamu sa mga artistang tulad nina Angel Locsin, Coco Martin at Julia Montes, Alden Richards, Kris Aquino, Toni Gonzaga, Alex Gonzaga, Arjo Atayde at Maine Mendoza, Vhong Navarro at Presidente Bongbong Marcos, Jr., kung ano ang kapalaran nila ngayong 2023.

Base sa vlog ni Romel Chika na in-upload kagabi, Miyerkoles ay para ito sa Mid-Year hula.

“Ang pag-uusapan po ngayon ay ang maiinit na pinag-uusapan sa social media at kung saan-saan pa,” bungad ng content creator at co-host ni Nanay Cristy Fermin sa radio program nilang “Cristy Ferminute” sa Radyo 5 92.3 TRUE FM at “Showbiz Now Na” YouTube channel.

Mga noontime shows ang topic nina Romel Chika at Mamu.

“Nagkakagulo po ngayon ang mga noontime shows tungkol sa mga copyright at kung anu-ano. Ano po ang kahihinatnan ng TAPE Bulaga,” unang tanong ng host.

“Ang TAPE Bulaga, puwede silang mag-close. Meaning puwedeng biglang isara ‘yung programa nila kasi nakikita ko (tarot card) may problema. Hindi nagpapasok ng enough money, kumbaga naghahakot ng pera walang pumapasok kaya pupuwede siyang mag-close in the end,” sabi ni Mamu.

“Hanggang kailan ito?” tanong ni Romel Chika.

“Pwede bago magtapos ang taon, 2023,” kaswal na sagot ni Mamu.

Balik tanong ni Romel, “Hindi na siya babalik? As in the end?”

“Hindi. Ang magdedesisyon dito ay batang lalaki. Hindi batang-bata kundi ‘yung producer na mas bata ay pupuwedeng siya ang magpasara na,” paglalarawan ni Mamu.

Sunod na tanong ni Romel Chika ay ang tungkol sa “It’s Showtime” na umeere sa Kapamilya network.

“Mas lalong mag-uumigting, meaning mas lalo silang aangat o mas lalong magiging malakas. Though may mga taong aalis (at) may mga taong madadagdag,” sabi ni Mamu.

“May aalisin sa Showtime?” tanong agad ni Romel Chika.

“Actually, hindi sya aalisin, aalis mismo (host). May papalit na mas lalong mamamayagpag sa ere,” sagot ni Mamu.

Nababasa ba ni Mamu na lilipat ang aalis sa “Showtime” sa GMA 7 dahil napapanood na rin sila sa GTV? “Puwedeng sila ang pumalit,” kaswal na sabi ng tarot reader.

“E ang TVJ, E.A.T sa TV5?” tanong ni Romel Chika.

“Ang future nito magtutuloy-tuloy ito sa ere hanggang magkaroon ng mga bagong host kaya lang hindi nila mahihigitan ‘yung isa,” pahayag ni Mamu.

Natanong din si Willie Revillame na papasok na sa PTV4 at tatapatan ba nito ang noontime shows ng GMA, TV5 at ABS-CBN?

“Puwede, nag-iisip siya (Willie) pero depende sa sitwasyon kasi medyo nagdadalawang-isip siya tapos meron ‘tong adviser, lalaki ‘to,” paglalarawan ni Mamu base sa nabasa niya sa kanyang baraha.

Tinanong ni Romel kung ano ang nakikita ni Mamu kay Jose Manalo na nasa “E.A.T.”, “I think magtutuluy-tuloy ang pagsikat niya. Siguro ‘wag lang lalaki ang ulo niya kung sakaling kumikita na siya ng malaki ngayon ay matuto siyang magtipid kasi itong pagsikat niyang ito ay panandalian lang din naman.

“Habang mainit pa siya matuto na siyang magtabi para pag dumating ang time na ‘to, at least wala siyang pagsisisi,” payo ni Mamu kay Jose Manalo.

Samantala, binalikan ni Romel Chika ang mga hinulaan ni Mamu noong Disyembre na nagkatotoo at may resibo dahil ni-rewind ang video ng mga sinabi ng huli.

Tulad ni PBBM na ‘wag magtiwala sa mga nakapaligid sa kanya na nagkatotoo dahil sa mga kinakaharap nitong problema lalo na sa nangyayaring gusot sa pagitan ng Pilipinas at Tsina dahil sa sa islang West Philippine Sea.

Si Vhong Navarro ay nahulaan ding maaabsuweldo sa mga kasong kinakaharap noong nakaraang taon na isinampa ni Deniece Cornejo.

Hinulaan din ni Mamu si Kris na hindi muna babalik ng bansa at ini-enjoy nito ang bonding nilang mag-iina na totoong nangyayari ngayon sa Amerika. At ngayon ay dinagdag ni Mamu na hindi naghiwalay sina Kris at si Batangas Vice Governor Mark Leviste.

Nagkatotoo rin ang hulang mabubuntis si Toni Gonzaga na kakapanganak lang kamakailan sa bunsong anak nila ni Direk Paul Soriano na si Paulina Celestine.

Si Alex Gonzaga na sinabing bababa ang career lalo na sa YouTube channel na nagkatotoo rin dahil natabangan na sa kanya ang netizens at kasalukuyang nagbabakasyon sila ng asawang si Konsehal Mikee Morada sa ibang bansa.

“Ito na Mamu na pinag-uusapan sa social media, ano ang mangyayari kay Paolo Contis?” tanong ni Romel Chika.

“Dito sa Eat Bulaga posible siyang maalis or umalis dahil nasabi ko nang pupuwedeng magsara or pupuwedeng alisin ang Eat Bulaga kasama siya (Paolo) ro’n sa matatanggal pero hindi do’n matatapos kasi mamamayagpag pa rin siya pagdating sa career.

“Hindi ko naman sinasabi na buong taon kungbaga may mga buwan na puwede siyang maging okay at sa mga susunod na buwan magiging malungkot din,” paglalarawan ni Mamu base sa nabasa niya sa cards.

At si Yorme Isko Moreno na parte ng “Eat Bulaga”, “Puwede siyang bumalik sa pagiging politiko. Puwede siya uling tumakbong mayor. Mag-umpisa siya sa ulit sa mababa. Kung siya man ay nakikita natin ngayon sa showbiz ‘yun ay pampalipas oras lang niya,” say ni Mamu.

