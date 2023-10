Francis M, Pia Magalona didto gi-kasal sa Hong Kong; pangutana sa netizens: Madawat ba ang ilang kasal sa Pilipinas?

Mura og wala pa gyud mahuman ang kontrobersiya kabahin sa paggawas sa babaye nga miangkon nga iyang kanhi karelasyon si Francis Magalona og nagbunga og usa ka anak nga babaye ang ilang panaghigugmaay.

Human mi-angkon ang kanhi flight attendant nga si Abegail Rait nga nagkauyab sila sa Master Rapper og aduna silay anak, nahimong hot topic na usab karon kun tinuod ba nga nagpakasal sila si Francis M ug Pia Magalona.

Kung ang kanhi aktor ug concert producer nga si Robby Tarroza ang pasultihon, wala kuno makasal sa Pilipinas ang duha mao nga insakto ang pagtuo sa ubang netizens nga dili matawag nga kabit si Abegail.

“WALA KASI TAYONG DIVORCE SA PILIPINAS!!!! But even with kasal, ang tanong, WAS KIKO MARRIED TO PIA???! No, she was married to another guy with last name Lim and they had a son, Niccolo and daughter Unna, Who Many of us knew this!” chika pa ni Robby sa iyang Facebook post.

“So for all you judgemental people that did not know the real story, Francis and pia were already seperated before he got into this amazing relationship. He deserved to experience real love at least once in his lifetime. I knew them both, pia and francis,” dugang niya.

Nanggawas usab karon ang mga karaan kuno nga wedding photos nila ni Francis ug Pia nga gikan sa Facebook account sa showbiz writer ug kanhi publicist sa mitaliwan na nga Master Rapper nga si Pilar Mateo.

Sa usa ka hulagway nga kuha sa Hong Kong, makita nga nag sul-ob og formal attire sila si Francis og Pia. Ang maong hulagway una nga gi-post ni Pilar sa social media niadtong July 6, 2015 og adunay caption, “Wedding in HongKong of Francis Magalona and Pia.”

Mi-chat ang Bandera kang Pilar aron mangutana kabahin sa wedding photo ug matud niya, “Not sure na sa exact date. Late 80s na yata yan. Kasagsagan na of FMs career nu’ng sumikat na rin ang (hit song niyang) Mga Kababayan.”

Sa pagpanggawas karon sa mga wedding photos nila ni Francis ug Pina, nagpadayon nga natunga ang reaksyon sa mga madlang people. Pipila usab ang nanguta kun valid ba ang ilang kasal sa Hong Kong dinhi sa Pilipinas?

Anina ang uban sa mga kumento sa mga netizens:

“Ang tanong, is the marriage accepted in the Philippines if totoong hindi pa anulled si Pia sa former husband nya?”

“Never married in the Philippines naman nga daw sabi nun isang nagpost. Ang tanong lang dito legal kaya tong kasal na to? Kasi kung kasal pala si Pia sa una, invalid pa din tong marriage nya kay Francis M.”

“Bkt pag sa iba bansa ba kinasal pwd at legal ang mkipag relasyon sa iba kht nde pa hiwalay in legal process?”

“Kung sa Hongkong ikinasal, hindi valid sa Pinas lalo kung kasal na si Pia sa Pinas bago pa sila ikasal. I’m team Pia so medyo sad ako rito. Unless may marriage cert na valid, pictures wont do anything.”

“Bakit ba binubuhay pa isyu, eh yumao na po si sir Francis M. Respect nlng po diba po?”

“Matagal ng nmayapa c FM pero ung mga issue llong dumarami bka.. Mbigla nlmg kau lht bumalik c FM at pg kukutusan kau dhil s mga walang katuturang issue nyan.”

“Kahit saang lupalop pa yan ikinasal, pagdating dito sa pilipinas ay kasal parin nyan..wagkang ano.”

