Claudine Barretto mipalag sa mga kumentaryo nga nagkalisud na siya: Wala pong masama maging mahirap

Mipalag ang aktres nga si Claudine Barretto sa kumentaryo sa pipila ka netizens nga nag-ingon nga mura og nagkalisud-lisud na siya sa iyang panalapi.

Ang maong mga kumentaryo nanggawas sa dihang mipost si Claudine sa iyang Instagram nga nangita siya og personal secretary.

”could you pls help me find a live in secretary / house and schedule manager. Kindly message me through dm. Leave your cellphone number and bio data… thank you so much, have a nice day,” matud pa ni Claudine sa iyang post.

Sa samang IG post, dunay mga netizens nga wala makapugong og mibutang gyud og mga negatibo nga kumentaryo.

“Nung una apartment ang hinahanap, ngayon secretary. Hala, naghihirap na talaga si idol,” matud sa usa ka netizen.

Dali nga mipalag si Claudine nega kaayo nga kumentaryo.

“Naghihirap agad? Sana naisip mo na nag tratrabaho ako at kailangan may mag ayos ng schedule nung mga bata, bills etc. Wala po masama maging mahirap,” tubag ni Claudine.

Nakapangutana usab si Claudine kung fan ba gyud kaha niya ang maong netizen o usa kini sa mga taw nga gusto mobitad niya paubos.

Apan duna poy mga followers nga mi depensa sa Kapuso star.

“Yung bio ni kuya spread love and positivity daw pero grabe, negativity agad nakita nya sa post ni ms. Claudine. wag po tayong makajudge agad kuya. Jusko,” matud sa usa niya ka fan.

Ang laing fan miingon, “Paanong naghihirap? Eh naghahanap nga ng secretary.”

“Bat ba ang daming nega sa com sec. Inaano ba kayo ng tao? Naghahanap sya ng staff in a nice way but niyo pinag iisipan ng kung ano-ano. May bad experience ba kayo sa kanya as amo? Hay nako,” dugang sa lain pa.

