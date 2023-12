Angelica Panganiban na-diagnose nga dunay sakit nga avascular necrosis

Nahimong emosyonal ang aktres nga si Angelica Panganiban samtang naghisgot sa iyang sakit nga avascular necrosis.

Atol sa iyang pagbisita sa “Magandang Buhay” niadtong Disyembre 18, nakahilak si Angelica samtang nag hisgot sa iyang sakit sa bukog.

Matud niya nga namatay na ang bone tissue sa iyang bat-ang tungod sa kakuwang sa blood supply.

“Kumbaga namatay ang hip bone ko. Nawalan na siya ng blood flow, hindi niya kayang gumaling on its own. Kailangan ng tulong, like ng operation, hip replacement, mga ganyan,” sey ni Angelica.

Miangkon si Angelica nga sa dihang nahibaw-an niya ang kabahin iyang sakit, na feel niya nga murag “unfair” kaayo labi na kay nag enjoy pa siya sa iyang pagka inahan.

“Nung naririnig ko ito, wait lang magte-37 pa lang ako. Tapos ngayon pa lang natutupad ang mga pangarap ko sa buhay. Sabi ko pero bakit naman medyo unfair?’ Gusto ko pang i-enjoy ang mga ibinibigay sa akin,” dugang ni Angelica.

Sey niya nga nangita dayon siya og ‘conservative approach’ para sa iyang sakit.

“So naghanap ako ng mas conservative approach para hindi muna tayo mapunta roon sa nakakatakot na surgery… Siguro nung nalaman ko lang ‘yon, narinig ko ‘yon hindi strong enough ang mind ko para tanggapin ‘yung ganung balita.”

“So, nung nakahanap naman kami ng conservative approach na ito nga, better naman.”

Dugang pa niya, “‘Yung procedure na ginawa sa akin is nilagyan ng stem cell ‘yung dead bones sa left and right hip.”

Matud ni Angelica nga pagkahuman sa iyang stem cell treatment, iyang nabatyagan nga murag ni arang-arang na ang iyang gibati.

“Yung progress niya is yung right leg ko better, less ‘yung pain. Though mayroon pa rin, kaya lang kasi ang sabi naman ng doctor is mga nasa eight weeks bago ko maramdaman ‘yung ginhawa na inasam-asam ko na halos isang taon na. So hopefully ay magtuloy-tuloy.”

“Talagang nagiging positive lang mentally ganun. Sabi nga nila i-manifest natin ‘yung healing.”

Dugang ni Angelica nga gusto na gyud kaayo siya nga maayo sa iyang sakit alang sa iyang anak nga si Baby Bean.

“Talagang iniisip ko nun paano niya ako mae-enjoy bilang nanay kung limited ‘yung mga pwede kong gawin. Kasi ang tinanong ko nga, what if hindi ako magpa-opera? Ang sagot sa akin is disability so mas ayaw natin ‘yon. So hanggang may solusyon, hanap lang nang hanap ng solusyon.”

RELATED STORIES

Angelica Panganiban, fiancé Gregg Homan plan to get married by next year

Cuteness overload! Angelica Panganiban finally shares snaps of baby Amila Sabine

Angelica Panganiban wows fans with pregnancy glow