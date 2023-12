Sarah enjoy kaayo sa iyang pagkainahan: Motherhood has changed me for the best!

Miangkon ang aktres nga si Sarah Lahbati nga daghan kaayo ang nausab sa iyang kinabuhi sukad siya nahimong inahan.

“It feels like enlightening, I would say. It feels so much different in a good way. Motherhood has changed me for the best. It made me the best version of myself,” sey pa ni Sarah sa usa ka video interview sa Mega nga makita sa ilang YouTube channel.

Dugang niya, “The best thing about being a mother is hugging my kids. Being able to care for them, seeing them fall asleep. I love watching them grow, you know being there during their milestones.”

Hangtud karon nagpabilin nga tak-om si Sarah mahitungod sa mga chika nga gabuwag na kuno sila sa iyang bana nga si Richard Gutierrez. Apan bisan sa iyang kahilom daghan ang nagduda nga basin og tinuod ang maong issue basi sa mga pasabog ni Annabella Rama.

Sa iyang interview sa Mega, mas gipili ni Sarah nga hisgutan ang iyang pagkainahan nila ni Zion ug Kai ug ang uban pa nga mga panghitabo sa iyang kinabuhi.

Matud ni Sarah nga sobra kaayo niya nga na-enjoy ang iyang mga bonding moments kauban ang iyang duha ka anak tungod kay ni dagku na pud kini.

“It’s fun. It’s chaotic. It’s noisy and when the house is quiet, it’s weird, but it’s a lovely, beautiful ride,” sey ni Sarah.

Daghan pud kuno kaayo siya og nakat-onan gikan sa iyang mama nga si Esther Lahbati kun unsa ang angay nga buhaton sa pag-atiman sa iyang mga anak.

“In different ways she shows her nurturing side through food, through worrying, through always being there, through being tough in the best way.”

“All those things she’s done for me and doing the same for my children and somehow in my own way as well.”

Dugang niya, “My goals for my children is for them to grow up to be God-fearing, kind, respectful. I always remind them of the importance of appreciating the small things.”

Gipangutana usab siya kun unsa ang iyang mahatag nga advise sa iyang mga anak kabahin sa gugma labi na kay paspas kaayo ang ilang pagdaku.

“My advice for Zion and Kai about love is look in words to not just look at the physicality of a person but their personality, values, how kind are they, do they know about respect, are they the type of people that like helping each other,” sey ni Sarah.

Asoy pa niya nga bisan og mibalik na siya sa pag arte, ang iyang pamilya ug mga anak gihapon ang iyang top priority.

“I always give time for my family, that’s my number one priority over my career or anything else. It’s just a natural thing for me.”

RELATED STORIES

Sarah Lahbati changes Instagram name to ‘SLG,’ cuts hair shorter

Sarah Lahbati mihimakak nga iyang gibinastosan ang mga ginikanan ni Richard Gutierrez

Sarah Lahbati mobalik na sa pag arte, adunay bag-o nga TV series